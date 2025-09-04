自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】八點檔姊妹團

2025/09/04 05:30

八點檔姊妹團八點檔姊妹團

文／陳宏煇

老婆雖然白天在醫院裡工作繁忙，但下了班晚上八點一到，她一定會準時到健身房報到，因為這是她們運動健身姊妹淘每天固定的聚會時間，也因為她們都在這固定的時間「報到」，健身房的工作人員還特別為她們取了個「八點檔」的團名。

「八點檔」的成員有十來個，有的人早就當了阿嬤，已到所謂的「從心所欲」年紀，而有的才「四十不惑」之齡。雖然團員間的年齡有一段差距，但她們談論的話題卻都一致，全都圍繞在「家庭」、「小孩」和「老公」上。

「我家小孩不愛念書，只喜歡交女朋友」、「我的兒子很霸道，自己喜歡露營，也不管太太或小孩喜不喜歡，每兩個禮拜一定要去露營一次」、「我先生最棒了，除了準備三餐，還要帶小孩去上學，洗衣服、倒垃圾，他都一手包辦」、「我買晚餐給先生吃，他會一直碎念，說為什麼不省點錢、自己煮。自己煮又嫌難吃，對他真的很OOXX」……

原本「八點檔」聚會只局限在健身房內，但有一次一名團員突然提議：「美華姊家不是有民宿嗎？那我們去參觀看看。」就這樣，某個週末，團員便各自帶著家人住進了民宿，不僅如此，大夥兒甚至還相約暑假日本行。

雖然「八點檔」的主要成員沒有增加，但外圍成員卻增加了不少，主要成員固定的聚會時間和地點沒變，先到健身房運動一下，然後再抱怨一下老公和孩子，偶爾再穿插一些生活、工作上的問題。而她們把所有的苦水都吐光後，「八點檔」聚會也結束了，大夥各自解散回家，洗個澡、睡個覺，明天依然還是精神抖擻地工作。

