藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/09/04 05:30

圖／鄧秋妍圖／鄧秋妍

共餐人數：3人

菜色說明：炎炎夏日，還要煙熏火燎地炒菜，想來就痛苦，終於想到變通的方法：盡量用蒸的！

今晚就來嘗試，架在電鍋上的第一層蒸籠屜擺好雞肉片，調味，淋上油，加蓮藕粉醃一下，最後加木耳。第二層放絲瓜片、蝦米、番茄，調味後酌加些水。按下開關，飯與兩道菜同時煮，只要再來盤青菜炒鴻喜菇就可開吃。

青菜是無毒教母譚敦慈的水炒菜法，就是炒鍋裡加蒜頭，一點油，最後放入菜再開火。

電鍋開關跳上來時，掀開擔心的第二層看──哇！油水相融好誘人，原來關鍵就在有沒有加入介質──水。雞肉片趁熱撒上蔥段、辣椒，香氣及賣相更佳。這頓飯，少油煙，也不用老是在悶熱的廚房裡煎熬。

在家煮飯，這樣就不難，還可吃到香香的紫米糙米飯，多好！（文、圖／鄧秋妍）

