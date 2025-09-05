自由電子報
【藝術文化】迪士尼《公主音樂會》11月華麗回歸 特邀韓人氣女星朴真珠獻唱

2025/09/05 05:30

迪士尼《公主音樂會》在台灣深受歡迎，將於11月華麗回歸。（牛耳藝術提供）迪士尼《公主音樂會》在台灣深受歡迎，將於11月華麗回歸。（牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大受歡迎的迪士尼《公主音樂會》將於11月華麗回歸，由4位歌手升級為8位，囊括百老匯、倫敦西區巨星，還加碼邀請到韓國人氣女星朴真珠首度訪台獻唱。

主辦單位牛耳藝術表示，此次音樂會匯聚多位重量級卡司，包括《冰雪奇緣》與《魔法壞女巫》中的艾莉莎（Alyssa Fox）、倫敦西區《美女與野獸》的寇特妮（Courtney Stapleton）、《阿拉丁》的伊莎貝拉（Isabelle McCalla）與奧莉薇雅（Olivia Donalson）、跨足影視的史蒂芬妮（Steffanie Leigh），以及曾於美國巡迴主演《魔法壞女巫》的麗莎（Lissa deGuzman）。6位美聲公主將攜手2位王子獻唱，包括百老匯音樂劇《阿拉丁》首演卡司亞當．雅各 （Adam Jacobs） 和身兼節目製作人的亞當．J．李維（Adam J. Levy）。

音樂總監由曾獲百老匯世界獎「最佳音樂總監」的班傑明 （Benjamin Rauhala）擔綱，並由他擔任鋼琴演奏。LED布景將同時播放精華片段，重現《小美人魚》、《阿拉丁》、《花木蘭》、《美女與野獸》、《魔法奇緣》、《海洋奇緣》、《冰雪奇緣》等經典名作的動人篇章。

韓國人氣女星朴真珠將首度訪台獻唱。（牛耳藝術提供）韓國人氣女星朴真珠將首度訪台獻唱。（牛耳藝術提供）

主辦單位還邀請到韓國多棲藝人朴真珠（正名：朴昣奏）擔任特別嘉賓，這將是她首度在台演唱；她曾出演《嫉妒的化身》、《她的私生活》等人氣韓劇，獲得SBS演技大賞，並在《或有幸福結局》等音樂劇中大放異采。音樂會將於11月1、2日在台南文化中心；11月5日在台北小巨蛋演出，詳詢MNA。

