【藝術文化】故宮獅王偕萌貓出訪捷克 趣味連結台捷文化

故宮〈清人狻猊圖〉（左）與〈墨玉貓〉（右）將前進捷克展出。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院將自9月11日起，在捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展，展覽亮點陸續曝光，昨（4）日最新釋出2位人氣「萌」主：不是故宮吉祥物「小翠」，而是「大貓」〈清人狻猊圖〉，以及較多人熟悉的「喵星人」〈墨玉貓〉。

「狻猊」是古代對獅子的稱呼，源自印度語系或梵語，經由西域傳入中國。由於古人罕見真實獅子，畫家多以想像揮灑筆墨。畫中描繪雄獅伏於水岸巨木下，頭頂鬃毛，瞠目咧嘴，既有王者氣勢，又帶點古怪幽默。故宮院長蕭宗煌指出，東方視獅子為四海昇平、威德遠播的吉祥瑞獸，捷克則以雙尾獅做為國徽，代表堅毅與勇氣。藉由這幅院藏〈清人狻猊圖〉，讓東西方獅王在布拉格相遇，為台捷文化交流增添豐富趣味。

〈墨玉貓〉則被故宮副院長余佩瑾暱稱為「故宮加菲貓」，原藏於乾隆皇帝〈外出楠木摺疊百什件桌〉中，便於皇帝隨行賞玩。作品單手可握，體態渾圓，從眼睛、鼻子、臉頰、臀部到肉球，全身圓滾滾；黝黑皮色其實為人工染色，臀部隱約可見原始的青白玉質。余佩瑾表示，捷克首都布拉格經常可見貓的身影，作家卡夫卡也曾在作品中探討過貓。這件古代玉貓也巧妙連結台捷兩地共同的生活趣味。

