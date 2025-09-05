【藝術文化】橫山書藝館「自由自在」展 首度聚焦台灣百年女性書藝

「自由自在：台灣當代女性書藝展」是首次以台灣百年來的女性書藝家為核心策展，共展出62組作品。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館主辦的「自由自在：台灣當代女性書藝展」，邀請國立台灣大學藝術史研究所教授盧慧紋策畫，即日起至12月1日，在橫山書法藝術館展出。此次共集結59位藝術家、62組作品，不僅是台灣首次大型女性書藝研究展，填補書法藝術史長期以來的空白，更與國際藝術家進行跨文化對照。

橫山書藝館表示，展覽作品橫跨百年，囊括日治時期的蔡碧吟、張李德和、黃寶珠等詩文女書家，1949年後來台的張默君、譚淑、顧瑞華、酆濟榮等，以及至今仍活躍的女性書畫家。

展覽分為4大主題單元。「網絡與系譜」單元梳理女性書藝的發展網絡，如何在有限的條件下建立人際連結、累積能見度。「她的身體」聚焦書寫行為中的身體感知，一大亮點為日本藝術家川尾朋子的「HITOMOJI PROJECT-Women-」系列，她邀請5位台灣女性以身體姿態入字，結合書藝、攝影與錄像，捕捉她們迎向挑戰的堅毅身姿。「跨界」主題則呈現書藝創作者如何與攝影、錄像、裝置等媒材對話，展現書藝與當代藝術的融合與延展。「日常經驗與當代書寫」單元探討女性如何運用書藝，回應政治變遷、性別議題，以及個人的生活節奏與情感經驗。

展覽同時邀請到歐洲、東亞地區的女性藝術家，作品涵蓋毛筆書寫結合當地媒材的創作，以及伊斯蘭書法作品，藉由跨文化參照，拓展女性書藝在不同語境中的表達與關懷。詳詢桃美館官網。

