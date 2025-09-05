自由電子報
藝術文化

【藝術文化】「艋舺靈界市」普渡 當代創作鬼月大亂鬥

2025/09/05 05:30

「艋舺靈界市」除可體驗糊紙工藝，亦可欣賞藝術家張徐展融合紙紮工藝、動畫、裝置與錄像的短片《熱帶複眼》。（沾沾喜氣工作室提供）「艋舺靈界市」除可體驗糊紙工藝，亦可欣賞藝術家張徐展融合紙紮工藝、動畫、裝置與錄像的短片《熱帶複眼》。（沾沾喜氣工作室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由忠泰建築文化藝術基金會策畫的「新富有樂市」系列市集，以萬華為主題推出「艋舺靈界市」，將於9月6日至7日在新富町文化市場舉辦，結合中元普渡習俗與台灣糊紙文化，邀集20多組品牌與10場活動，讓民眾在市集中體驗跨文化的藝術與庶民生活氛圍。

活動主視覺取材自萬華僅存的蔡文芳紙店，以糊紙圖樣拼貼出飛馬與靈獸意象，呼應萬華糊紙產業的歷史與當代轉譯，藉此翻轉社會對糊紙文化的刻板印象，展現工藝成為設計元素的美學價值。

「新富玫瑰之夜」邀請Podcast團隊「設計師的仙界傳說」登場，並舉辦多場講座。小說家瀟湘神與楊海彥探討妖怪文化，金曲製作人柯智豪分享命案與怪談如何融入音樂創作。觀眾亦可體驗糊紙工藝，親手製作紙紮人偶，並欣賞藝術家張徐展的動畫短片《熱帶複眼》與《Si So Mi》，從不同角度詮釋中元文化。

除市集品牌外，同時設置主題普渡桌，由小北百貨提供器皿，並推出限量開喜烏龍茶與開運普渡臉盆毛巾組。參展品牌橫跨手作工藝、插畫設計、療癒服務與飲食體驗，例如圖文創作者角斯角斯帶來以妖怪為題材的繪本與周邊，陶藝品牌「黑暗不足地獄商店」以惡魔造型作品打造暗黑氛圍，「太陽龍宮」則在現場提供刺青服務，日本療癒師魔法山糀將帶來糙米麴甘酒，呈現多元跨域的創作樣貌。

