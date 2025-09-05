【自由副刊】 方郁甄／孤獨膣 － 3之3

圖◎吳孟芸

而我終究成不了貨。我身寬體長、腿臂多毛、腳丫大、眉毛粗、三白眼、撲克臉。從小時候起，我便不被師長與同儕當成女孩疼惜。孤獨膣。而生著長著，我便成了慣習去疼惜女孩的人，而非女孩本身。孤獨膣。如今我削短頭髮，穿著男鞋、男裝。孤獨膣。在奔喪之前，我仍不忘去取三天前在網路上訂購的束胸，因為我知道：面對鄉村嚴密的喪葬儀式傳統，我比任何時刻都需要它，為了完美偽裝成一個假的長孫。阿麵聽了必定會無奈慨歎道：「你真正是一个孤獨膣！孤獨膣喂啊。」

鄉村喪禮仍講究排場，辦得奢颺才袂予厝邊頭尾講閒仔話。治喪儀式沿著性別與年齡軸線進行，把家裡的人排序列隊，有著不同權力和象徵價值。治喪期間我總在想：這整套與婚家緊密扣合的儀式，如何折射出了婚姻所內隱的父權邏輯。社會（或都市）的腳步那麼快而鄉村的腳步那麼慢，這些在鄉下依舊被執行的繁文縟節，恰恰體現女人如何透過婚姻被轉手進他人家庭，家庭以男人為預設主體，倒不會因為現代化、女人獲得公領域職業，制度就變得就比較平等。

一個女人是什麼呢？我想起文化人類學家Gayle Rubin的答覆：「人類雌性的一種。她只有在某些社會關係中才成為家傭、妻子、私有動產、色情女侍應、娼妓與人形錄音機；剝離這些脈絡，她就不再是男人的助手，就像黑人本身並不是奴隸，而金子本身並不是錢。」

一個阿婆哭得撕心裂肺，踉蹌地爬下輪椅，堅持從遙遠的大門口一路號哭著膝行進靈堂，我彷彿看見了一種已經瀕臨絕種的物傷其類。而我不會爬。嬰兒時代的我，並沒有在那個囤積了諸多雜物的家裡爬過。除了寫作，我什麼都不會；除了諸多鼻青臉腫的經驗，以及滿口批判社會結構的理論知識以外，我什麼都沒有。理解與分析並不是分擔。我終究沒能分擔下阿麵任何的痛苦。

屍臭徘徊鼻腔周邊的時間愈久，我開始相信阿麵的鬼跟隨著我。

阿麵頭七前一日深夜，我剪去了雙手的指甲白邊。

背向嗡嗡作響的冰櫃，我就著靈堂昏黃燈光，把手靠在堆滿紙蓮花的摺疊桌上，屏氣凝神修剪。直至十指甲片貼齊指尖，露出我所慣習的甲床凹槽線。這是七日裡我最專心致志的時間。按服喪禮俗養長的指甲，隨著指甲剪起落清脆聲響化做碎屑，我的心底竟升起一種自虐的快意。

若見我賭氣剪去戴孝留的指甲。阿麵勢必破口大罵：「講袂聽、講袂翻捙。」我想惹她生氣。恨不得讓她氣得從冰櫃裡爬起，大罵我孤獨膣，一如十來年間，她不斷咒讖我的模樣：額角青筋爆凸、兩眼直豎，詈罵聲怨氣十足。

我躺在偌大雙人床上想著阿麵，輾轉難眠。童年時我總睡在她左側。男左女右，那原本是她翁婿的位置。在我來到她的房間以前，她已經獨自蜷躺在右側睡過三千多個夜。我把指甲修圓的手指放進褲襠裡，搓揉陰蒂；身體產生反應，膣口分泌出透明的腺液。腦中想著阿麵枯瘦孤獨的背影。喪夫後的每個夜晚，她如何度過自己的孤獨呢？

我們即便睡在一起，我們的背脊間卻總像隔著一個男人的距離；那男人可能不那麼是她翁婿，而更是我父親，但也不只是這些人本身而已。

我臆想著揮舞著「孤獨膣」這詞攻擊我的阿麵，可能曾經如何被母親乃至於其他倫理上位者，如此指責：妳這個孤獨膣。久而久之，她於是萎餒、屈服了。她學會了不將自己看成一個人，而看成一個屄，一盞生殖器皿，如此一來她便不會孤獨。

女性性汙名與女性的卑賤性──在家庭與社會地位上的卑賤──這兩種觀念是纏黏老一輩鄉村女人、柏油似難以擺脫的陰影。她將永遠認為自己賤，且認為她的女兒、媳婦也賤。阿麵是被父權家庭倫理拖住腳的人。她只能操起那些困鎖她的意識形態話語，攻擊她看不慣的人：她們太自由，太「孤獨」。殊不知我們之間，從未有人真正自由，也沒人真的全全不自私、不「孤獨」。

我想逃離這個秩序，成為真正的一個人。我不願意見到：自己因為寂寞而把自我交易出去的未來。這似乎就是十八歲以前，我曾奮力讀書寫作的初心。要離開封閉的鄉下，離開人際互動中滿溢而無處可去的壓抑情緒、離開所有以愛之名加諸的物理與象徵暴力。

但當阿麵逝世而我讀了大半個碩士，讀了那些舊中國婦女研究資料和馬克思與結構人類學式的婚家討論後，我才真正了解了六十歲時候的她、了解那些指向我的暴烈情緒，其實也是指向她自己。一個同樣的孤獨膣。這是我們之間的時差。是盲目相信書本知識而非生活現場人際溝通的我，和阿麵的時差。我其實知道：阿麵根本不在乎我了不了解她，她只在乎我曾承諾回去陪她吃飯，以及是否因自己軟弱食言。她只在乎學校的女教授是否繼續聘我。只在乎我有沒有錢、用來維繫自己的自由。她總在我回到老家第一時間問說：「啊彼个查某教授敢閣有倩你？」問我有否被續聘做研究助理、繼續領人薪水。倩人ê是一个查某，她從沒想像過的、生活優渥的知識分子女人。娜拉走後怎樣？不是站街賣屄，就是回到屋子裡。我們好似已離那時代遠了，但有些事情還是一樣的。「彼个查某教授敢有囡仔？伊下班敢愛趕轉去煮飯？」阿麵次次問起教授，總停在這個疑問，而我總回答：「伊嘛是愛，所以伊攏一下課著趕緊轉去厝矣。」這是真話。

我是被阿麵養成現代人的。猶記童年住在老家，我沒有自己的房間。父母妹妹我，一個核心小家庭擠在婆家一個小房間。某天夜裡，我受夠了，撥開臉旁妹妹的手，走出門穿越黑暗的客廳與廊道，去敲祖母的門。阿麵見我，一臉詫異但未多說什麼，接納我睡走她逝世翁婿的床位。跟隨她務農人的作息，我開始在萬籟俱寂太陽未起的清晨，在她離開去耕作的空房間裡，傍床讀書。我獲得了空間與自由。

但借來的空間，總是要還回去的。她對我的好，不過都來自血緣關係編織起的慣常倫理。

最後一次見到阿麵，她在晚飯後與我並肩而坐。沉默許久，她突然出聲說：「你阿婉姊伊尚細漢ê已經讀幼稚園矣。」我不明她意地應了聲喔，表示聽見了。她沿著話題，用分不清認真與否的語氣萎聲問我：「你啥物時陣欲生一個囝仔孫來予你阿嬤耍？」我沉默。過了幾分鐘，她我不吭聲，便說：「講耍笑ê啦。」她或許知道這問題可能刺痛我，但她不知道的是那種刺痛並非僅止於：我以為這麼多年來，她早該認出我是個無可救藥的查埔體，而且喜歡老查某；而是來源於聽聞她言、沉默的時間裡，我竟認真忖度起該找誰性交借精，反正她要的只是個曾孫而已。我竟這麼想滿足她的期待、令她開心，即便令她開心的方法，幾乎全只令我感到頭痛。我來不及去做這件事，阿麵便死了。

隔代教養的意義究竟是什麼呢？或許是：人生中第一個客體不是母親。隔了一個時代、五十餘年的距離，共同生活導向的是衝突疼痛也是我特異的主體形構。她與現代脫節的壓抑怨憤、粗魯關心與批評毫不含蓄，如今我方知那與她為女、為妻、為母身分所致的抑鬱互文。

初上小學時，曾有段時間，彆扭而難以表達關心、總是透過忙裡忙外來閃躲自身情緒的阿麵，竟會抽空來等我放學。我記得她站在校門口圍牆旁，卻從不站進牆邊那排羊蹄甲的樹蔭下。她總頭戴斗笠與包巾，手包袖套，而一雙因勞動而顯得更老的手上沾有田土痕跡，是剛從田裡回來。站在校門口時，阿麵會顯得尷尬而遲疑，像自己不應該出現在那裡；像是那瞬間，她不再是那個已屆耳順、做人祖母的老嫗，而是多年前順應母親要求而放棄學籍的童女，站在學校門口，卻再也不是學生，但仍被心底嘈雜的求知欲望，以及因失學而自慚無知的卑怯，衝撞得震顫，於是蜷縮起來。

回家路途上，她總搶過我書包，正經地掮在肩上，像要回味做學生的感覺。搶過書包時她總驚呼：「你ê冊包哪會遮爾重！」我總不知如何回答。我知道自己這生求知，注定就得愈揹愈重。「哪有做人阿嬤ê去幫孫揹冊包ê啦！」我硬著頭皮說。這是重複她素來遵循的邏輯。她卻總硬掮著不讓我搶。她會齜牙咧嘴地說：「揹遮爾重袂大漢啦！」

她死後我才想起來：她曾來接我放學，我們一起散步回家。而這是能讓我不害怕她，南下268.4公里回家吃飯的記憶。但我忘記了。我被自己的焦慮魘住了。我害怕對她的愛與虧欠，終究會讓我放棄自己，將自己交易出去，和她一樣成為一個袂快活ê查某人。「真正是一个孤獨膣呢。」我想像她會一如既往，感慨地搖著頭這樣說。但我也只能這樣了，阿嬤。●

