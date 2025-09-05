您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【自由副刊】 吳緯婷／聲音
◎吳緯婷
．
所有人都讓我休息的時候
我上山，腹裡隱藏的血
不斷流出
．
午間新聞：「楊柳颱風直撲
島嶼。」暴風總對我們，戀戀不捨
錐子般，即將從中
貫穿。「文旦還沒有熟，只差兩週，
柚農決定不搶收，跟天賭一把。」結果是
成熟或落果，每年夏季
每年的試煉
．
用什麼賭一把，與氣候，與戰火
「Anas al-Sharif昨夜被炸死，
右臉頰被炸出，一個洞。」人就在
加薩走廊最大的
醫院外，帳篷裡。訊息隔一夜
才傳到我這裡。在我睡眠時
另一片土地震晃，孩童尖叫，記者
被指控為恐怖組織首領
．
山路對向，自山頂歸來、表情嚴肅的男子
與我擦肩而過。腰間的播放器：
「然而 如果我不遵從 最高意志的指導……」
AI機械女聲，如此念讀
乾燥有如硬麵包，讓我沿路咀嚼──
遵從 最高 意志──那聲音，像
新興宗教，像一顆小石頭，毫不費力地
踢動下一顆小石頭
．
女廁，老男人的聲音
隔牆傳來：「想問一下台胞證的進度，
鄭成功的鄭，建造的建。」有人催促離開的
有人催促前往。愛，與蜜，與發酵，
歷史，與顏色，交互作用。在島嶼上
人們善於跳舞，我們不得不
跳舞，數各自的節奏
．
飲水機旁，圍滿一圈人。他們
不停接水，大口飲下，居中的女子評論：
「教育之後，要測試生存的能力……」
他們的嘴持續述說
持續口渴，持續圍繞同一口井
喝了還會再渴的
那水，流經所有人的身體
．
體內仍在滴流，隨行走加劇
惡露──他們為它定義
善與惡，黑與白
在誕下一個嬰兒之後，肉體成為
盛滿惡血的器皿
我做了決定，隱密的血河由我承受
向前走，我也下了賭注
以生命交換，不能停止的方向
繼續向前走
．
夏日大樹上，十來隻烏鳥
停在骷髏指節的枝幹
稀疏幾片樹葉
看不清
是枯萎還是新葉──
只一隻鳥飛起，整棵樹漣漪般
強烈顫動起來
