【自由副刊】 吳緯婷／聲音

◎吳緯婷

◎吳緯婷

．

所有人都讓我休息的時候

我上山，腹裡隱藏的血

不斷流出

．

午間新聞：「楊柳颱風直撲

島嶼。」暴風總對我們，戀戀不捨

錐子般，即將從中

貫穿。「文旦還沒有熟，只差兩週，

柚農決定不搶收，跟天賭一把。」結果是

成熟或落果，每年夏季

每年的試煉

．

用什麼賭一把，與氣候，與戰火

「Anas al-Sharif昨夜被炸死，

右臉頰被炸出，一個洞。」人就在

加薩走廊最大的

醫院外，帳篷裡。訊息隔一夜

才傳到我這裡。在我睡眠時

另一片土地震晃，孩童尖叫，記者

被指控為恐怖組織首領

．

山路對向，自山頂歸來、表情嚴肅的男子

與我擦肩而過。腰間的播放器：

「然而 如果我不遵從 最高意志的指導……」

請繼續往下閱讀...

AI機械女聲，如此念讀

乾燥有如硬麵包，讓我沿路咀嚼──

遵從 最高 意志──那聲音，像

新興宗教，像一顆小石頭，毫不費力地

踢動下一顆小石頭

．

女廁，老男人的聲音

隔牆傳來：「想問一下台胞證的進度，

鄭成功的鄭，建造的建。」有人催促離開的

有人催促前往。愛，與蜜，與發酵，

歷史，與顏色，交互作用。在島嶼上

人們善於跳舞，我們不得不

跳舞，數各自的節奏

．

飲水機旁，圍滿一圈人。他們

不停接水，大口飲下，居中的女子評論：

「教育之後，要測試生存的能力……」

他們的嘴持續述說

持續口渴，持續圍繞同一口井

喝了還會再渴的

那水，流經所有人的身體

．

體內仍在滴流，隨行走加劇

惡露──他們為它定義

善與惡，黑與白

在誕下一個嬰兒之後，肉體成為

盛滿惡血的器皿

我做了決定，隱密的血河由我承受

向前走，我也下了賭注

以生命交換，不能停止的方向

繼續向前走

．

夏日大樹上，十來隻烏鳥

停在骷髏指節的枝幹

稀疏幾片樹葉

看不清

是枯萎還是新葉──

只一隻鳥飛起，整棵樹漣漪般

強烈顫動起來

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法