【自由副刊】 Yuan／倉鼠

◎Yuan

清晨的陽光映上玻璃窗花，她終究是睡不著。從沙發坐起，打開塑膠上蓋，托起惺忪的眼睛，跟不停顫動的鼻尖。

倉鼠枕在她的掌心，打了一個哈欠，用小小的爪子洗臉。合掌，再攤開，把倉鼠置在她平坦的肚皮上，用食指撫摸小小的頭，溫柔地像撫摸自己的肚腹。

倉鼠瞇起眼睛，左看右看。細爪扎在皮膚上，微微刺癢。她拿起一粒瓜子，倉鼠聞到連忙叼住、突突塞進頰囊。她一顆接著一顆地餵，倉鼠臉頰兩側鼓起，隔著柔軟的毛皮，摸得到瓜子的形狀。

如果更用力握緊，就可以感受到倉鼠小小的心跳。

她放下倉鼠，牠一溜煙躲進窩裡，隔著半透明的壓克力，她看著倉鼠把所有食物嘔出來。乾乾淨淨，像從未擁有。一會兒輪盤開始喀啦喀啦地轉動，陽光又移了幾吋。●

