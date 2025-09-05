【自由副刊．愛讀書】 《令和元年的人生遊戲》

《令和元年的人生遊戲》 麻布競馬場著，王華懋譯，麥田出版

麻布競馬場著，王華懋譯，麥田出版

X上超過十二萬人追蹤的日本小說家麻布競馬場（Azabu Keibajo，1991-）擅長描寫東京的年輕人，此第二本小說採短篇連作形式，犀利剖析Z世代眾生相。全書依年分切為四章，分別以不同的時空背景和第一人稱敘事者，側寫主角沼田從大二至出社會第五年的變化，以及沼田內心與死對頭吉原的暗暗較量。故事圍繞著一群名校出身的「高意識」青年，他們迫切地追求自我提升，期待「實現理想中的自我」，渴望做對的事、走對的路，高效率達成目標。但尊崇的理念頻頻受到挑戰，以為最認真的人其實並不認真；努力與同期一起打拚，卻有人笑嘻嘻脫隊；打著愛護動物的名義大動員，只是想寫成不算造假的履歷，累積該累積的經驗；激辯澡堂該堅守傳統還是創意革新，結局是穩定租金流最香。他們疑惑、茫然，或許像轉移宿主一樣投向下個目標，或許「動彈不得」。職場之外，作者亦觸及年齡焦慮、離家獨立、社會公益、婚姻愛情、世代衝突等諸多議題，以赤裸裸的白描，不套濾鏡、不用隱喻，呈現日常生活中每個人對彼此無法休止的批判，讀來刺痛，也痛快。（若竹）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法