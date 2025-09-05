【家庭plus．柴米油鹽】一切災殃 化為塵

圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈

前兩年我獨自去醫院接受了一個小手術，並非臨時起意，而是在一星期前就做好的安排。

右手上臂浮出一顆痣般的東西，不痛不癢，我一直沒太搭理，但是卻在很短的時間內有意識地長大了。剛好遇到去醫院皮膚科處理別的問題，順道給醫生瞧了一眼，他建議要予以切除以絕後患。事後我只有輕描淡寫和同事說了一下，其餘隻字未提。一早，兒子在線上告訴我他那週的休假時間，我才順口說了一二。

請繼續往下閱讀...

他聽了不可置信地問：「今天下午開嗎？妳一個人嗎？」我說小手術，沒事的。他叮嚀我結束後務必通知他。隨後我在去醫院的途中，也才通知了同事，但是其實心裡有其他事煎熬著。

看診的時間不長，醫生請護理師讓我簽了一堆單子後，仍堅持要我躺上診療床，我感到有點微微緊張。「深呼吸！」醫生開始施打麻藥時，要我按著他的指令做。「還要再打一針喔，深呼吸……」我感覺到自己的心跳加快。「若動刀中途會痛要說喔。」他最後又交代了一句。

長久以來我夜裡的睡眠品質一直不好，導致清晨起身總感到疲憊不堪。因此後來我盡量晚上躺回臥室就寢，而不會再為了慣著家裡的毛孩子，陪伴睡在客廳躺椅上。

毛孩子的老大叫小王子，來到我身邊已經超過10年，牠原本是一隻流浪貓，被愛媽送過來請我幫忙收養，也是我回到台灣後收養的第一隻貓。白虎斑很有個性，自小不親人只黏我一個，同住的母親和兒子都親近不了牠。這麼多年過去，我因為心疼牠幼年時的辛苦最寵著牠，以前出差出國，牠幾天食不下嚥。我下班稍晚一點到家，牠就會發著脾氣抱怨地哇哇叫。左思右想我也不知道為什麼這半年來牠總想著要出門去……即使第一次遇到了危險重重，卻沒有因此止步。那天半夜我聽見小王子在撓我的房門發著脾氣（媽媽沒陪牠），我仍只管自己沉沉睡去。

結果早上起來，突然聽見前院有貓叫聲，才發現小王子和虎弟撬開浴室的高窗跑了出去，然後只有虎弟自己轉了回來。當時我叫喚了兩聲便沒再理會，因為還有行程急著出門。自上一回牠跑出去後，這其間也再發生過一次，都是牠處心積慮、想方設法地要出去，但那次牠晚上就自己回家了。自從我搬到一樓居住後，牠總是這樣，而且躁動得很。

面對小王子的狀況，我對兒子說：「讓牠去吧，這是牠的選擇。孩子大了，我認為最高的愛就是成全牠的嚮往。」

我躺在診間的床上，因為打了麻藥所以不感到疼痛，但是醫生下的每一刀和縫合時的每一針，我都清楚地感受那些細小的每個動靜，但很平靜。卻冷不防地一滴淚從眼角流下，醫生嚇了一大跳問我：「很痛嗎？」我不好意思地搖搖頭。

經典上告訴我們，佛說：「人有八苦，生苦，老苦，病苦，死苦，怨憎會苦，愛別離苦，求不得苦，五蘊熾盛苦。唯有身心放空，方能人離難，難離身，一切災殃化為塵。」

我總是不斷地和身邊的朋友互相勉勵，平時要多靜心做功課，大難來時才有資糧讓我們得以面對。

就在我寫著這段文字時，一抬頭忽然看見，小王子回家了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法