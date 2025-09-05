【家庭plus．微幸福案內】從習慣畢業 少依賴大解放

吃拉麵不喝湯的健康做法因為天熱而畢業，喝湯多少補充鹽分，不過不流汗或許就會復學回歸。圖為曾上榜米其林三次的拉麵店山口。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人愛說：「我終於從○○卒業（畢業）了！」畢業不僅限於從學校或研修課程畢業，日常生活乃至人生大事，都會刻意或平淡地用「畢業」字眼，像「提前1小時睡，就可以從手機鬧鐘連響10次的貪睡地獄畢業了」，或許多朋友宣告自己卒婚（從婚姻畢業），亦即不離婚，但跟配偶各過各的互不干涉。大部分的畢業帶來解放感，自覺生活或人生會有點新發展，算是一種進階吧！

從一個習慣畢業，擺脫依賴，有點變化，總是不錯的。月子表示她是這兩、三年才終於從幫男人付帳畢業，她的母性本能強，又高收入，跟晚輩吃飯總會想請客，但有時還遭誤會，很划不來。剛升格為公司社長的彌彥一上台就表示：「我們要從為開會而開會畢業。」眾人稱好！

雖然畢業，但有時不得不重修或甚至翌日就回歸了，舊習或本性其實很難改，尤其現代人數位中毒嚴重，像從看YouTube入睡（早上發現陷入自動重播的無限循環）畢業、從沒網路就是原始人的思維畢業、從電玩購買點數畢業、從送貼圖來結束對話畢業、從被告知臉友生日就去道賀的臉書支配畢業等等，要戒掉真不簡單。畢業宣言常沒意義，許多老人家要年輕人從滑手機畢業，但年輕人則要老人從直盯電視畢業。

日本人口中的畢業常覺誇張，但也實際，像寫好購物清單，從忘記出門要買什麼卻只買了不相干東西回家畢業、設專用盒從遙控器下落不明事件畢業、從工作結束關機前或深夜醒來網購畢業、從經過超商就買洋芋片的習慣畢業等等。我最近從吃拉麵不喝湯的習慣畢業，因為東京太熱了，汗如瀑布而喪失太多鹽分，天冷起來反而要重新入學吧！典子則從便利超商甜點制霸壯舉畢業，因為現在日新月異地推出無數的新產品，超乎她的能力了……

有些畢業需要相當決心，例如從明天才開始減肥的自我寬恕畢業、從迎合同事沒意思的話題說「原來如此」畢業、或從只是買了手帳就覺得今後會好好記錄煥然一新生活的錯覺畢業等。繭子則想從在卡拉OK老是唱同樣歌曲畢業，但提起力氣記新歌也不容易呢！

