自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】香料魅力 入口即知

2025/09/06 05:30

肉味噌檸檬香蜂草沙拉肉味噌檸檬香蜂草沙拉

文、食譜示範／日沼紀子 譯／王淳蕙

甜醬油薄荷唐揚豬甜醬油薄荷唐揚豬

香料的氣味明顯，所以在料理中加入香料，就是為了製作出風味強烈的料理嗎？我並不這麼認為。香料雖然是配角，卻能帶出食材本身的風味，讓美味變得更有深度、有層次。

薑香橙汁雞肉薑香橙汁雞肉

在氣味強烈的咖哩，或者具刺激性的麻婆豆腐中，如果香料掩蓋了食材本身的風味，那麼添加香料就失去意義了。唯有與食材的美味共存，互相提高價值，才是使用香料的意義。

檸汁醃魚片生春捲檸汁醃魚片生春捲

使用香料做菜，首先要掌握香料因「形狀、用量、烹調時間」之差異而產生的香氣特性，才能將它運用到適合的烹調階段。

香料魅力 入口即知香料魅力 入口即知

在料理中加入香料時，必須了解香料各自的特性，再判斷香料與食材或香料彼此之間是否適合，以及適合的程度。為了拓展料理變化，了解香料產區特性也很重要。因為各地區的香料組合會展現出各自獨有的特性，並且表現在料理當中。

那麼，就讓我們走入香料的世界吧！

肉味噌檸檬香蜂草沙拉

材料（3～4人份）：

萵苣1/2顆、檸檬香蜂草1把、大蒜1/2瓣、生薑1/2片、油1大匙、東南亞蝦醬1/2小匙、豬絞肉300g、辣椒（切圓片）3片、砂糖2大匙、燒酎1大匙、濃口醬油1大匙

做法：

1.萵苣手撕成容易入口大小後泡水。檸檬香蜂草也一起泡水。大蒜縱切對半後，順著纖維切絲。生薑同樣順著纖維切絲。

2.平底鍋中倒入油、大蒜、生薑、蝦醬，開大火加熱，將平底鍋稍微傾斜以免蝦醬燒焦，讓它在油中化開，香氣出來後，再加入豬肉、辣椒拌炒。炒到豬肉呈金黃色時，加入砂糖、燒酎、醬油，煮到收汁。

3.將瀝掉水分的萵苣排入盤中，再放上2.，並撒上瀝掉水分的檸檬香蜂草。

甜醬油薄荷唐揚豬

材料（3～4人份）：

豬腿肉300g、綠薄荷1小把、A（五香粉1小撮、濃口醬油1小匙、酒2小匙）、太白粉4大匙、油炸用油適量、B（砂糖2大匙、太白粉1小匙、濃口醬油 1大匙、味醂1大匙、酒1大匙）

做法：

1.豬肉切成一口大小（約3cm）的塊狀，加入A抓醃，靜置10分鐘後，再加入2大匙太白粉，繼續靜置10分鐘，接著再加入2大匙太白粉和1小匙水拌勻。將綠薄荷泡水。

2.用160℃的油溫炸豬肉，炸熟後取出，接著將油溫提高到180℃，放入豬肉再炸一次，炸到金黃即完成。

3.平底鍋中倒入B，開中火加熱，邊攪拌邊煮至濃稠後，放入2.裹勻。盛盤，撒上瀝掉水分的綠薄荷。

薑香橙汁雞肉

材料（3～4人份）：

雞胸肉2片、鹽1/2小匙、酒2小匙、柳橙1顆、生薑2片、A（鹽1/2小匙、砂糖1.5大匙、太白粉1/2小匙、醋1小匙）、油1大匙、白胡椒粗粒1撮

做法：

1.雞胸肉去皮，斜切成一口大小，加入1/2小匙鹽、酒抓醃。

2.柳橙皮磨碎、果肉榨汁，放入碗中。生薑削皮後，順著纖維方向切絲，和A放入同一個碗中拌勻。

3.平底鍋中倒入油，開大火，放入雞肉，煎出焦色前翻面，約8分熟時取出備用。

4.將2.加入剛剛煎雞肉的平底鍋中，煮滾後放回雞肉翻炒，醬汁均勻包覆後盛盤，撒上白胡椒粗粒。

檸汁醃魚片生春捲

材料（4捲）：

鯛魚（生魚片用）120g、檸檬1顆、芫荽4～5根、洋蔥1/8顆、青辣椒1/2根、鹽1/3小匙、越南生春捲皮（越南米紙）4片

做法：

1.鯛魚切成2cm塊狀。檸檬切成非常薄的圓片8片。芫荽切掉根部後，切成和春捲同樣長度。洋蔥和青辣椒都切成細末。

2.碗中放入鯛魚、青辣椒、洋蔥、鹽、1/4顆檸檬的汁，一起拌勻。

3.春捲皮稍微泡水沾濕後，平鋪在乾淨的作業台上，鋪上2片檸檬片並排放置，上面再放上芫荽、1/4的2.，捲起來。重複這個步驟4次，做成4捲。

（圖片提供／《料理人香料應用圖鑑 ：第一本從「氣息、風味、色彩」教你香料入菜的專書‧89種香辛料用法×112道食譜攻略》台灣廣廈）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應