【家庭plus．美味教室】香料魅力 入口即知

肉味噌檸檬香蜂草沙拉

文、食譜示範／日沼紀子 譯／王淳蕙

甜醬油薄荷唐揚豬

香料的氣味明顯，所以在料理中加入香料，就是為了製作出風味強烈的料理嗎？我並不這麼認為。香料雖然是配角，卻能帶出食材本身的風味，讓美味變得更有深度、有層次。

薑香橙汁雞肉

在氣味強烈的咖哩，或者具刺激性的麻婆豆腐中，如果香料掩蓋了食材本身的風味，那麼添加香料就失去意義了。唯有與食材的美味共存，互相提高價值，才是使用香料的意義。

檸汁醃魚片生春捲

使用香料做菜，首先要掌握香料因「形狀、用量、烹調時間」之差異而產生的香氣特性，才能將它運用到適合的烹調階段。

香料魅力 入口即知

在料理中加入香料時，必須了解香料各自的特性，再判斷香料與食材或香料彼此之間是否適合，以及適合的程度。為了拓展料理變化，了解香料產區特性也很重要。因為各地區的香料組合會展現出各自獨有的特性，並且表現在料理當中。

那麼，就讓我們走入香料的世界吧！

肉味噌檸檬香蜂草沙拉

材料（3～4人份）：

萵苣1/2顆、檸檬香蜂草1把、大蒜1/2瓣、生薑1/2片、油1大匙、東南亞蝦醬1/2小匙、豬絞肉300g、辣椒（切圓片）3片、砂糖2大匙、燒酎1大匙、濃口醬油1大匙

做法：

1.萵苣手撕成容易入口大小後泡水。檸檬香蜂草也一起泡水。大蒜縱切對半後，順著纖維切絲。生薑同樣順著纖維切絲。

2.平底鍋中倒入油、大蒜、生薑、蝦醬，開大火加熱，將平底鍋稍微傾斜以免蝦醬燒焦，讓它在油中化開，香氣出來後，再加入豬肉、辣椒拌炒。炒到豬肉呈金黃色時，加入砂糖、燒酎、醬油，煮到收汁。

3.將瀝掉水分的萵苣排入盤中，再放上2.，並撒上瀝掉水分的檸檬香蜂草。

甜醬油薄荷唐揚豬

材料（3～4人份）：

豬腿肉300g、綠薄荷1小把、A（五香粉1小撮、濃口醬油1小匙、酒2小匙）、太白粉4大匙、油炸用油適量、B（砂糖2大匙、太白粉1小匙、濃口醬油 1大匙、味醂1大匙、酒1大匙）

做法：

1.豬肉切成一口大小（約3cm）的塊狀，加入A抓醃，靜置10分鐘後，再加入2大匙太白粉，繼續靜置10分鐘，接著再加入2大匙太白粉和1小匙水拌勻。將綠薄荷泡水。

2.用160℃的油溫炸豬肉，炸熟後取出，接著將油溫提高到180℃，放入豬肉再炸一次，炸到金黃即完成。

3.平底鍋中倒入B，開中火加熱，邊攪拌邊煮至濃稠後，放入2.裹勻。盛盤，撒上瀝掉水分的綠薄荷。

薑香橙汁雞肉

材料（3～4人份）：

雞胸肉2片、鹽1/2小匙、酒2小匙、柳橙1顆、生薑2片、A（鹽1/2小匙、砂糖1.5大匙、太白粉1/2小匙、醋1小匙）、油1大匙、白胡椒粗粒1撮

做法：

1.雞胸肉去皮，斜切成一口大小，加入1/2小匙鹽、酒抓醃。

2.柳橙皮磨碎、果肉榨汁，放入碗中。生薑削皮後，順著纖維方向切絲，和A放入同一個碗中拌勻。

3.平底鍋中倒入油，開大火，放入雞肉，煎出焦色前翻面，約8分熟時取出備用。

4.將2.加入剛剛煎雞肉的平底鍋中，煮滾後放回雞肉翻炒，醬汁均勻包覆後盛盤，撒上白胡椒粗粒。

檸汁醃魚片生春捲

材料（4捲）：

鯛魚（生魚片用）120g、檸檬1顆、芫荽4～5根、洋蔥1/8顆、青辣椒1/2根、鹽1/3小匙、越南生春捲皮（越南米紙）4片

做法：

1.鯛魚切成2cm塊狀。檸檬切成非常薄的圓片8片。芫荽切掉根部後，切成和春捲同樣長度。洋蔥和青辣椒都切成細末。

2.碗中放入鯛魚、青辣椒、洋蔥、鹽、1/4顆檸檬的汁，一起拌勻。

3.春捲皮稍微泡水沾濕後，平鋪在乾淨的作業台上，鋪上2片檸檬片並排放置，上面再放上芫荽、1/4的2.，捲起來。重複這個步驟4次，做成4捲。

（圖片提供／《料理人香料應用圖鑑 ：第一本從「氣息、風味、色彩」教你香料入菜的專書‧89種香辛料用法×112道食譜攻略》台灣廣廈）

