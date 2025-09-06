【藝週末．國際藝聞】大英博物館特展 古代印度藝術與信仰

雌雄同體的半女神繪畫。（大英博物館提供）

文／江青風

出自阿富汗佛塔的黃金聖物匣。（大英博物館提供）

在全球主要宗教中，佛教、印度教和耆那教皆起源於古代印度，宗教的虔誠形象和神聖建築成為全世界近20億人日常生活的一部分。英國倫敦大英博物館特展「古代印度：活的傳統」（Ancient India：living traditions）探討古代印度的神明，如何從自然界的神靈演變至今日多樣化的神明形象。這些宗教的藝術亦有許多相似之處，大約在西元前200年至西元600年之間，逐漸形成如今我們認識的面貌，並開始傳播至中亞、東亞和東南亞。

展覽從2200年前的古代印度揭幕，生活在森林與農田的人民相信身邊有強大的自然神與蛇神，影響著生活與收成，因此透過石雕與泥塑將祂們的形象具體化。強大的蛇神那伽（Naga）是印度最早崇拜的神明之一（在佛教中則以護法形象存在），通常被描繪成具有多頭的眼鏡蛇，專門掌控賦予生命的水域，能夠提供財富、生育力和保護，當然也可以一咬斃命！印度教的半女神（Ardhanarishvara）是溼婆神和其配偶組成的雌雄同體神，半男半女的結合展現男性和女性的能量，象徵著不可分割的特質，更展現出宇宙的創造力源於這些對立力量的和諧與融合。此次大英博物館展出館藏的180多件物品，包括2000年前的雕塑、繪畫、素描和手稿，透過這些神聖的藝術創作，了解傳統宗教背後的故事及演變。展期至10月19日。

