自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】大英博物館特展 古代印度藝術與信仰

2025/09/06 05:30

雌雄同體的半女神繪畫。（大英博物館提供）雌雄同體的半女神繪畫。（大英博物館提供）

文／江青風

出自阿富汗佛塔的黃金聖物匣。（大英博物館提供）出自阿富汗佛塔的黃金聖物匣。（大英博物館提供）

在全球主要宗教中，佛教、印度教和耆那教皆起源於古代印度，宗教的虔誠形象和神聖建築成為全世界近20億人日常生活的一部分。英國倫敦大英博物館特展「古代印度：活的傳統」（Ancient India：living traditions）探討古代印度的神明，如何從自然界的神靈演變至今日多樣化的神明形象。這些宗教的藝術亦有許多相似之處，大約在西元前200年至西元600年之間，逐漸形成如今我們認識的面貌，並開始傳播至中亞、東亞和東南亞。

展覽從2200年前的古代印度揭幕，生活在森林與農田的人民相信身邊有強大的自然神與蛇神，影響著生活與收成，因此透過石雕與泥塑將祂們的形象具體化。強大的蛇神那伽（Naga）是印度最早崇拜的神明之一（在佛教中則以護法形象存在），通常被描繪成具有多頭的眼鏡蛇，專門掌控賦予生命的水域，能夠提供財富、生育力和保護，當然也可以一咬斃命！印度教的半女神（Ardhanarishvara）是溼婆神和其配偶組成的雌雄同體神，半男半女的結合展現男性和女性的能量，象徵著不可分割的特質，更展現出宇宙的創造力源於這些對立力量的和諧與融合。此次大英博物館展出館藏的180多件物品，包括2000年前的雕塑、繪畫、素描和手稿，透過這些神聖的藝術創作，了解傳統宗教背後的故事及演變。展期至10月19日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應