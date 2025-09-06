【藝週末．國際藝聞】日本新版畫先鋒 橋口五葉的設計世界

橋口五葉1911年作品〈此美人〉。（久留米市美術館提供）

文／朱懿琝

在近代日本美術的發展史中，橋口五葉（Hashiguchi Goyo，1880-1921）不僅是新版畫運動的先驅，更是深諳西洋繪畫與書籍裝幀的藝術家。他承襲了浮世繪美人畫的傳統，以細膩雅致的筆觸描繪佳人，成就了「新浮世繪」的輝煌篇章。橋口五葉自幼浸潤於日本古典藝術，少年時代的他對狩野派繪畫懷有濃厚興趣，前往京都，師從橋本雅邦，而後在黑田清輝的引領下，步入西洋畫的殿堂。橋口五葉的藝術生涯因文學而拓展，在活躍於藝術與文學界的兄長引薦下，他得以結識小說家夏目漱石。在日本書齋文化萌芽的年代，橋口五葉為夏目漱石、泉鏡花等名家的著作精心打造典雅的裝幀，使書籍不僅是知識的載體，更是視覺藝術的極致展現。

日本福岡久留米市美術館至10月26日舉辦「橋口五葉的設計世界」展覽，集結橋口五葉親自操刀的「漱石本」，展現他在裝幀設計方面的天分與巧思。他的藝術視野連結日本傳統美學與西方裝飾藝術，巧妙地融合浮世繪的裝飾性與歐洲新藝術運動的精緻美感。本次展覽特別展出橋口五葉的繪畫與新版畫，其中包括蘋果創辦人賈伯斯也為之著迷的新版畫作品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法