【藝術文化】9月全國古蹟月首部曲 台灣文化遺產國際論壇登場

「2025年台灣文化遺產國際論壇」邀請國際景觀建築師協會前主席Steve Brown（右起）、英國威爾普蘭菲爾鐵路祕書長Micheal Reilly、國際文化紀念物與歷史場所委員會主席Teresa Patrício、瑞士雷蒂亞鐵路亞太區行銷經理Patrick Miescher（左1）等與會交流，與文資局長陳濟民（左2）、文化部長李遠（左3）合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自2022年開始主辦「台灣文化遺產國際論壇」，今年已是第4年，昨、今（5、6）兩日於政大公企中心舉辦，以「靈動創新．堅韌前行」為主題，聚焦全球文化遺產保存與活化的挑戰與創新應對，探索文化遺產的韌性力量。

包括國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）主席Teresa Patrício、國際景觀建築師協會（ICOMOS-IFLA）前主席Steve Brown、英國威爾普蘭菲爾鐵路祕書長Michael Reilly、瑞士世界遺產雷蒂亞鐵路亞太區行銷經理Patrick Miescher、日本大井川鐵道社長鳥塚亮等，都特別來台與會。

文資局長陳濟民表示，此次以世界遺產潛力點「阿里山林業暨鐵道文化景觀」為案例，強調在全球危機頻仍、快速變化的時代中，文化保存工作須具備高度的適應性與創造力，並有賴社群韌性與文化治理機制，讓文化資產成為世代共享與區域再生的永續力量。

文化部長李遠表示，今年夏天台灣遭遇了嚴重的風災及水災，更讓台灣深刻理解古蹟、歷史建物的脆弱，以及風、雨也同時會嚴重破壞台灣最美的生物及文化多樣性，「這與台灣歷史與社會的詭譎多變很像。」當全世界都面臨氣候變遷、戰爭威脅的挑戰時，更提醒我們應致力於文化遺產保護。

李遠特別提到，他去年上任後提出「百大文化基地」，就是希望在社區營造的基礎上，讓大家共同看見台灣各地豐富的文化資產及生態，並朝向永續的未來努力。

「2025年台灣文化遺產國際論壇」亦於官網同步直播（https://www.easymap.tw/TCH/#/）。

