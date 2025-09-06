自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】謝三泰紀實影像線上開展 回望1980年代台灣社會變遷

2025/09/06 05:30

謝三泰〈高雄旗津〉記錄旗津因1967年開港工程成島，居民長年依靠渡輪、舢舨往返鼓山，1984年過港隧道通車後才改善交通。（國家攝影文化中心提供）謝三泰〈高雄旗津〉記錄旗津因1967年開港工程成島，居民長年依靠渡輪、舢舨往返鼓山，1984年過港隧道通車後才改善交通。（國家攝影文化中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心推出的「致未來：謝三泰紀實影像展」，以線上展形式呈現館內典藏攝影家謝三泰的作品，展出其「走拍台灣」、「澎湖印記」、「街頭劇場」等3大系列共22件作品，由影像研究者及紀錄片編導鍾宜杰詮釋策畫，展期即日起至11月2日，觀眾可透過線上展覽平台瀏覽。

謝三泰出生於澎湖，1980年代任職報社攝影記者，正值台灣社會劇烈轉型之際，他長年走訪街頭與基層，拍攝勞動者、弱勢族群及各類社會運動。國家攝影文化中心指出，這些影像不僅屬於過去，也承載著對未來世代的註解，展現社會脈動與人文風景。

謝三泰的「走拍台灣」系列取材自他退伍後遊走各地的影像紀錄，從都市到偏鄉、山嶺到海角，貼近社會底層，呈現台灣社會變遷樣貌，並曾輯錄成攝影集。「澎湖印記」則凝視故鄉澎湖，透過30餘年影像累積，描繪漁村婦人、勞動男子與青少年身影，菜宅、黃牛與墓塚皆成為家鄉情感的投射，映照遊子內心的鄉愁。「街頭劇場」系列完整記錄1980年代社會運動現場，將遊行抗爭視為劇場，以鏡頭捕捉群眾與警力對峙的張力，既具新聞紀錄功能，也展現當時政治理想的浪漫氛圍，成為台灣民主歷程的重要見證。

國家攝影文化中心表示，此次線上展覽以「致未來」為題，象徵攝影師以半世紀的影像書寫，留下屬於這片土地的視覺記憶。展覽詳詢國家攝影文化中心官網（https://reurl.cc/WObrzL）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應