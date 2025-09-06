【藝術文化】謝三泰紀實影像線上開展 回望1980年代台灣社會變遷

謝三泰〈高雄旗津〉記錄旗津因1967年開港工程成島，居民長年依靠渡輪、舢舨往返鼓山，1984年過港隧道通車後才改善交通。（國家攝影文化中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心推出的「致未來：謝三泰紀實影像展」，以線上展形式呈現館內典藏攝影家謝三泰的作品，展出其「走拍台灣」、「澎湖印記」、「街頭劇場」等3大系列共22件作品，由影像研究者及紀錄片編導鍾宜杰詮釋策畫，展期即日起至11月2日，觀眾可透過線上展覽平台瀏覽。

謝三泰出生於澎湖，1980年代任職報社攝影記者，正值台灣社會劇烈轉型之際，他長年走訪街頭與基層，拍攝勞動者、弱勢族群及各類社會運動。國家攝影文化中心指出，這些影像不僅屬於過去，也承載著對未來世代的註解，展現社會脈動與人文風景。

謝三泰的「走拍台灣」系列取材自他退伍後遊走各地的影像紀錄，從都市到偏鄉、山嶺到海角，貼近社會底層，呈現台灣社會變遷樣貌，並曾輯錄成攝影集。「澎湖印記」則凝視故鄉澎湖，透過30餘年影像累積，描繪漁村婦人、勞動男子與青少年身影，菜宅、黃牛與墓塚皆成為家鄉情感的投射，映照遊子內心的鄉愁。「街頭劇場」系列完整記錄1980年代社會運動現場，將遊行抗爭視為劇場，以鏡頭捕捉群眾與警力對峙的張力，既具新聞紀錄功能，也展現當時政治理想的浪漫氛圍，成為台灣民主歷程的重要見證。

國家攝影文化中心表示，此次線上展覽以「致未來」為題，象徵攝影師以半世紀的影像書寫，留下屬於這片土地的視覺記憶。展覽詳詢國家攝影文化中心官網（https://reurl.cc/WObrzL）。

