【藝術文化】向一代報人林榮三致敬 NSO自由之聲音樂會 11/1登場

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團新樂季有一場相當特別的音樂會，邀請旅居奧地利的台灣之光林勤超擔任指揮，攜手國際知名鋼琴家丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin），與NSO共同演出，這場名為「自由之聲」的音樂會，向今年逝世10週年的一代報人林榮三致敬，委由台灣旅美知名作曲家陳可嘉創作的新曲，也將進行世界首演。

音樂會共同主辦單位林榮三文化公益基金會表示，林榮三不僅是一位成功的企業家與媒體人，更是為台灣民主發展做出卓越貢獻的公共人物，他以無畏的精神創造商業、政治和媒體的多重奇蹟，深深影響台灣社會。此次委請陳可嘉創作，除向林榮三致敬，也藉此表彰其一生奮鬥的精神與推進民主信念的努力。

目前任教於美國寇蒂斯音樂院的陳可嘉受訪時表示，她在準備創作新曲之前，把林榮三的相關資料閱讀了許多遍，感受到他明顯的個人特質，比如勤奮、注重細節、努力工作等，每個生命階段都腳踏實地，如同他自己曾說，「我這一生就是要不斷為這片土地打拚」，並透過溫暖與愛，展現出他的信念，讓身邊的人不由自主被感動，也被驅動一起向前。

除新創曲目的世界首演之外，同場音樂會還將演出莫札特《C大調第41號交響曲》，以及布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》。其中，布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》，讓獨奏鋼琴和管絃樂並駕齊驅，完美融合，被譽為古今協奏曲顛峰之作，將由2010年比利時「伊莉莎白皇后音樂大賽」鋼琴首獎得主科祖金擔綱。

丹尼斯．科祖金以卓越技巧、深厚情感與精緻的音樂品味聞名，是當代最具成就的音樂家之一。值得一提的是，烏俄戰爭爆發後，身為俄羅斯鋼琴家，科祖金在第一時間即表達反侵略的立場，並宣示，在和平恢復前，他不會出現在俄羅斯的舞台上，讓人十分欽佩。近年科祖金在全球樂壇愈發受歡迎，是知名交響樂團爭相合作的對象。

林勤超還將指揮NSO演出莫札特《C大調第41號交響曲》，做為向林榮三致敬的經典。此曲整體氣勢輝煌壯麗，向來被比擬為羅馬神話中莊嚴的眾神之王「朱彼特」；比起以往同類作品的規模更加宏偉，尤其在終曲樂章，莫札特運用高難度的「賦格」，在繁複的對位手法之下，展現絢爛的音樂色彩。

NSO「林勤超╳丹尼斯．科祖金」向一代報人林榮三致敬音樂會，將於11月1日在台北國家音樂廳演出，9月8日全面啟售，詳詢OPENTIX。

