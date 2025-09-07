自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】軍魂電廠變身時間美術館 馬祖藝術島重啟戰地記憶

2025/09/07 05:30

電廠1樓有攝影師阮義忠的作品投影《北竿1979》，映照往日北竿榮光。（記者董柏廷攝）電廠1樓有攝影師阮義忠的作品投影《北竿1979》，映照往日北竿榮光。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，即日起至11月16日展開，邀請國內外藝術家與民眾走入戰地據點、碉堡、澳口、電廠及常民家屋，透過多元的藝術創作，展現馬祖四鄉五島的獨特文化。其中，北竿的「軍魂電廠」是本屆最具歷史張力的展演場域，今年再度開放，以台電公共藝術策畫的「島嶼生息III：軍魂1975時間美術館」為核心，邀集多組藝術家進駐創作。

由驫舞劇場藝術總監蘇威嘉編舞的小品之作，邀請舞者在「軍魂電廠」演出，民眾可近距離欣賞舞作。（記者董柏廷攝）由驫舞劇場藝術總監蘇威嘉編舞的小品之作，邀請舞者在「軍魂電廠」演出，民眾可近距離欣賞舞作。（記者董柏廷攝）

展覽回應自1975年馬祖迎來電力半世紀以來的集體記憶，透過聲音、影像、裝置與表演，翻轉前線空間的歷史印象，重新探討島嶼與國族的關係。展覽作品包括軍魂電廠內的《軍魂之光》、《洋放之後，轟鳴與防空洞》與《時間行者》等，藝術家們透過不同媒材與形式，將歷史記憶轉化為當代藝術語彙，賦予戰地遺址新的生命。

《時間行者》系列為今年的亮點演出之一，由驫舞劇場統籌，規畫在9至11月期間的週末演出。昨（6）日由驫舞劇場藝術總監蘇威嘉的編舞小品，以音樂家王榆鈞的聲響音樂為背景，邀請舞者方妤婷與陳珮榕演繹。蘇威嘉受訪時表示，作品透過貼伏壁面如雙股螺旋交纏並滾動的動作，隱喻時間如漩渦不斷攪動，邀請觀眾共同沉浸在空間與時間之流中。此外，本次更邀請劉奕伶、莊博翔、李尹櫻、王宇光、郭乃妤、鄭一㠙、林祐如、陳武康與葉名樺、王宏元與黃人傑、駱思維、黎偉翰等11組藝術團隊，以單人或雙人作品接力，帶領觀眾穿越不同時間軸線，體驗軍魂電廠的多重層次。

文總提醒，因場地空間限制，觀賞《時間行者》系列演出需事先至Accupass網站（https://reurl.cc/VWeVK5）預約免費票券。

