【藝術文化】2025台灣月琴民謠祭開幕 展現傳承活力

邁入15週年的「2025台灣月琴民謠祭」，昨（6）日上午在北投溫泉博物館舉辦開幕音樂會。今年以「生根．傳承．創新．演繹」為核心精神，透過跨世代、多形式的演出，展現民謠的延續力與創造力。

活動創辦人陳明章（舞台左）與大弟子王天佑，以恆春經典民謠象徵世代之間的音樂接力。兩人的兒子陳言祐與王力，則攜手呈現正在西門町紅樓演出的《林投姐、妳叫什麼名字》主題曲，展現民謠跨域的新能量。新生代團體「春春謠」則以多元樂器與現代編曲重新演繹傳統，與「台灣民謠種子傳習計畫」的藝生一同展現文化延續的力量。

還有「北投國小月琴社」的民謠組曲，以及「聖心女孩」以搖滾女聲重新詮釋〈新十八姑娘〉。陳明章開心地說，從事月琴教學這麼多年，看到愈來愈多年輕人喜愛並學會月琴，甚至創新演出形式，讓他感受到傳承的活力。

民謠祭自即日起進行至9月28日，活動內容包括月琴與竹工藝裝置藝術展、音樂會、講唱會與工作坊。詳詢台灣月琴民謠協會臉書。（文︰記者凌美雪）

