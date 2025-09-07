【家庭plus．徵文大拼盤】這個味道 永不忘掉

圖／顏寧儀

成長過程中，總有那麼一道讓你記憶深刻、回味無窮的料理，不是什麼大餐，卻是會讓人永遠記住它……

〈兒時夢幻大餐〉速食初體驗 心情得來速

文／書晴文（台北市）

小時候家境雖經濟無虞卻也不寬裕。父親的薪水得養活一家四口，媽媽以家庭代工貼補生活家用。奢侈品在我們家是不會出現的日常，外食至多是最能填飽肚子的麵店、自助餐。

小學低年級的我，有天放學回家，媽媽竟說要帶我們去「麥當勞」。當時才剛從電視上看過幾次廣告，媽媽竟然要帶我踏入那遙不可及的夢幻國度！

M形大招牌、麥當勞叔叔在門口迎接。媽媽點了吉事漢堡和奶昔，餐盤上胖嘟嘟的漢堡、顏色鮮豔的桌椅都讓我感到驚奇。初嘗「漢堡」，麵包包覆肉排和起司，是鹹香的新奇；一口吸進「奶昔」，是冰涼的甜蜜，天底下怎有如此美妙的滋味啊！因為捨不得，我們花了很久的時間才吃完，媽媽還買了「麥當勞叔叔掛筆」給我們，只覺得幸福得要滿出來了！

如今速食店已不再稀奇，但「母子三人的麥當勞」卻常常在我記憶中播放。那不僅是初體驗，也是父母在有限條件下，極力想給予孩子們的愛。那天，幸福滿溢；今日，感恩滿懷！

〈都怪不勝酒力〉一鍋燒酒雞 成了同事笑點

文／靜子（台中市）

天氣一冷，我手腳冰冷到像是泡在冰桶裡。年長的好同事見狀，情義相挺地煮了一鍋燒酒雞給我。

那天我喝下那鍋傳說中的「純酒燒酒雞」，整個人彷彿全身的血液都被點燃。只記得我一邊感動得差點熱淚盈眶，一邊走往洗手台。沒想到眼淚還沒擦乾，命運就已安排好下場。

等我醒來才知我竟然在洗手台前「美麗地倒下」──是的，直接醉倒。

據說當場辦公室大亂，同事們七手八腳，一邊扶頭一邊扛腳，把我抬到休息室平躺。現場彷彿進行一場急救演練。

為了掩蓋這件「因補過頭而醉」的真相，那位好心的年長同事低聲交代大家：「千萬別說是喝醉，就說她身體太差了。」從此之後，每當我在茶水間喝個熱水，總有人憐憫地拍我肩：「唉呀，身體還好吧？」樓梯口遇到人也會小聲問：「要不要休息一下？」我一邊點頭微笑，一邊內心吶喊：「我只是醉過一次啊！」

就這樣，我因燒酒雞醉倒，成了一段美麗的辦公室傳說，而「身體不好」成了我收割關愛的最佳理由。說實話，這笑話，我也醉了。

〈感謝鄰居媽媽〉一碗紅豆湯 暖在心

文／Silence（新北市）

坦白說，我已忘了該怎麼稱呼她，可是她那碗紅豆湯，卻始終教我難忘。

小時候，在我們家連喝碗紅豆湯都是件奢侈的事。爸媽盡量都把錢花在刀口上，所以紅豆湯不可能出現在我們家。

那時隔壁的鄰居，男主人因工作不常出現，總是只見一位媽媽和她的孩子守護著家。相較她已長大的孩子，我和哥對她而言只是小小孩，故對我們非常和善，疼愛有加。

就在某個冬夜，我和哥正從她家門經過，她叫我們進屋去，端出兩碗熱騰騰的紅豆湯，要我們趕緊趁熱喝。由於是第一次嘗到紅豆湯的滋味，喝湯的當下，內心充滿難以言喻的興奮之情。那碗紅豆湯不只是熱了我的身，更是圓了我的夢想。

那年、那晚、那口我人生第一次喝到的紅豆湯，因為注入她在寒冬中送上的愛，儘管早已物換星移，仍讓我難以遺忘。

那位隔壁的媽媽，此時此刻不知在哪，由衷希望她一切無恙，也謝謝她那碗紅豆湯，特別在那寒冷冬夜裡，讓我吃在嘴裡，暖在心裡。

〈再也吃不到了〉外公的麵疙瘩 封存記憶

文／梁俐婷（基隆市）

後來我再也找不到一樣的麵疙瘩了。

外公是山東遷移來台的採礦工人。他的硬漢展現在米酒定要來盤花生米，配一段誇飾如何在礦區內躲過山崩的壯舉。有時他酒喝夠本，興致一來，會茫茫地往廚房走去，把外婆請出領地，拿出中筋麵粉在砧板上加水揉捏。麵團拉到有黏性後，加點鹽巴搗和，再丟入加了蛋花及蔥的滾水，整個過程大概30分鐘，不多也不少，適合他缺少耐心的習慣。

「好食啦，緊食！」外公每端出一大盆麵疙瘩湯，都會跟我們這群小孩掛保證。那碗看似隨意產出的麵疙瘩，卻是我吃過最軟Q，最具蛋花香氣的山東麵食料理。

外公過世前幾個月，他罹患胃癌的治療藥劑加重，輸液成為唯一的食物來源。我想我能理解當初外公自行拔掉氧氣罩的困頓，像植物般無欲無求活著，從不是他的選擇。

往後的日子我到處找尋外公美食的影子，例如請教母親及上網自學。但要不麵心沒透、要不麵體不夠有嚼勁。那道料理至今依然活在記憶裡，永遠懷念。

