藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】以圖像為母語─高美館「眼球世代藝術奇譚」展

2025/09/07 05:30

丁柏晏〈皺褶與電⼦玩具〉，鉛筆、壓克⼒彩、噴漆、紙張、現成物、影像，尺寸依空間⽽定。2017-2024。丁柏晏〈皺褶與電⼦玩具〉，鉛筆、壓克⼒彩、噴漆、紙張、現成物、影像，尺寸依空間⽽定。2017-2024。

文．攝影／記者董柏廷

黃法誠讓作品角色「小明」出現在展場的各個角落，增添觀眾參展時的發掘樂趣。黃法誠讓作品角色「小明」出現在展場的各個角落，增添觀眾參展時的發掘樂趣。

高雄市立美術館主辦的「眼球世代藝術奇譚」展，7月5日至10月19日於高美館101至103展覽室登場。展覽匯聚張騰遠、黃法誠、丁柏晏、官孟玄、張恩慈、林慶芳、林佩穎、張致中、張程鈞、阮永翰、走路草農／藝團，以及資深藝術家倪再沁與李明則等，共13組創作者，齊聲回應一個橫跨世代的視覺命題：我們如何看世界，又如何被世界觀看？

林佩穎〈時間的連作〉，壓克力、畫布，65×53 公分（×9）。2025。林佩穎〈時間的連作〉，壓克力、畫布，65×53 公分（×9）。2025。

「眼球世代」一詞，源於文化理論家尼可拉斯．莫則夫（Nicholas Mirzoeff）的觀察。在他筆下的世界，螢幕已成為我們理解現實的主要通道。展覽策展團隊從這樣的理論出發，將成長於1980年代以後，受電視、網路、短影音與動漫電玩影響的一代，統稱為「眼球世代」，並進一步探問這個世代的創作者，在美術場域中如何透過視覺語言敘述自己的成長史、焦慮感與文化背景。

林慶芳「台風之戀-尪仔標」系列，壓克力、噴漆、油漆筆、麻布裱木板，91.5×90 公分。2018。林慶芳「台風之戀-尪仔標」系列，壓克力、噴漆、油漆筆、麻布裱木板，91.5×90 公分。2018。

3組關鍵詞為觀展橋梁

倪再沁〈超超扁平系列-飛行少女與Miss Koko〉（左）絹印、畫布，171.5×72 公分， 159×89.5公分。2010；〈超超扁平系列-魚蝦滿堂〉（右）絹印、畫布，170×85 公分，170×65.5 公分。2010。倪再沁〈超超扁平系列-飛行少女與Miss Koko〉（左）絹印、畫布，171.5×72 公分， 159×89.5公分。2010；〈超超扁平系列-魚蝦滿堂〉（右）絹印、畫布，170×85 公分，170×65.5 公分。2010。

「眼球世代藝術奇譚」並不止於貼標籤的分類練習。它不是一場純粹為了取悅觀眾的ACG主題展，而是更趨近一場關於觀看欲望、影像共感與在地生命經驗的視覺辯證。策展人透過3組關鍵詞：「科幻焦慮與當代末世寓言」、「喧囂圖像↔內在風景」、「以■■作為媒介的在地意識」，為展覽架起穿梭於個人與世代之間的橋梁。這些詞彙既是策展線索，也是留白，給觀者各自詮釋的空間：我們為何對動漫圖像感到熟悉？這些視覺記憶如何滲透生活、養成性格、塑造感情觀與社會直覺？

走路草農／藝團〈超級菱角〉複合媒材，尺寸依場地而定。2025。走路草農／藝團〈超級菱角〉複合媒材，尺寸依場地而定。2025。

走入展場的第一眼，就像進入一場眼球的夢。張騰遠的〈夢境驗光〉以視力檢查圖為構圖框架，創造出一種既陌生又親切的觀感。他虛構的「鸚鵡人」角色彷彿來自末日後的異星，站在時光斷層觀察我們的視覺文化遺址。張騰遠藉此建構出一種後人類學式的想像空間，在美術館場域中拋出關於記憶殘骸與影像再生的深層提問。

走路草農／藝團〈超級菱角〉企圖用遊戲語彙接起觀眾對土地的想像力。走路草農／藝團〈超級菱角〉企圖用遊戲語彙接起觀眾對土地的想像力。

若張騰遠的作品像是一場科幻寓言，那麼黃法誠則將現實的暴力圖像直球打入觀眾腦海。他筆下的「小明」早年來自冷笑話漫畫，這次則與經典電玩《快打旋風》角色的武打姿勢合體，形成一種近乎荒謬的緊張感。他讓「小明」出拳的對象不明，也不需要明確，因為這拳既可以揮向社會的混亂，也可能打在我們自己身上，畫面雖是靜態，情緒卻躍動不止。

阮永翰、丁柏晏〈夢諜漫畫原稿〉（局部），鉛筆、紙，210×297公分。2023。阮永翰、丁柏晏〈夢諜漫畫原稿〉（局部），鉛筆、紙，210×297公分。2023。

丁柏晏的作品〈Eleven〉遊走於漫畫與裝置之間，如同一場科技奇幻夢境。他筆下的主角在一個不穩定的空間裡穿梭，背景不時轉換為廢墟、城市與星際地形，而平面與立體作品之間的跳接，讓人彷彿進入一場無法結束的迴圈，呼應了科技時代的精神狀態。若說張騰遠是觀察者，黃法誠是諷刺者，那麼丁柏晏便像是一位在系統中自我放逐的迷航者。

張騰遠〈夢境驗光〉（左）動畫、木板，尺寸依場地而定，11分鐘18秒。2025；〈末日地球玩具所-預知夢〉（右）複合媒材，21×27×45公分。2025。張騰遠〈夢境驗光〉（左）動畫、木板，尺寸依場地而定，11分鐘18秒。2025；〈末日地球玩具所-預知夢〉（右）複合媒材，21×27×45公分。2025。

第2展間轉換情感色調

李明則〈走自己路的〉壓克力顏料、畫布，310×185公分（×6） 。2017-2024。李明則〈走自己路的〉壓克力顏料、畫布，310×185公分（×6） 。2017-2024。

展覽動線轉入第2展間，情感色調也跟著轉換。林慶芳以巨大尪仔標裝置喚起台式童年記憶，其畫面揉合大量電視卡漫角色、街頭物件與廟會色彩，彷彿是台灣小吃攤、漫畫租書店與柑仔店的共同夢境。他不僅在畫布上拼貼，也在集體回憶裡做剪貼，將童年的視覺碎片重組為一種充滿爆米花聲響的懷舊感官劇場。

阮永翰〈聑蝶不休〉三頻道錄像，7分鐘。2025。阮永翰〈聑蝶不休〉三頻道錄像，7分鐘。2025。

緊鄰展牆，張恩慈的系列創作〈無限重播〉與軟雕塑〈晚安〉，則更進一步質疑公主形象的再製。她在粉紅色空間中設置了一個柔軟、幾近舒眠的展示場，卻將童話的甜美外皮縫上現實的尖銳邊緣。這些看似純真的形象背後，隱藏著對性別期待、視覺欲望與文化輸出的深層批判。

林佩穎的畫作則是這場展覽中的安靜之處。她以近乎日記的方式繪製人物與情境，色彩透明、筆觸柔和，輔以剪貼花草與蝴蝶圖像，宛如青春期的信件碎語，低語著觀看他人與自省之間的曖昧感。她的創作不張揚，卻在喧囂的展場裡成為一種潤物細無聲的潛流。

呈現台灣在地創作模式

步入展覽後段，兩位資深藝術家的作品讓整體脈絡出現歷史與風格上的疊層。倪再沁的「超超扁平」系列挪用日本藝術家村上隆的「超扁平」風格，經由數位繪圖與絹印等大量生產技法，將流行文化圖像轉化為一種冷冽又嘲諷的視覺機器。他複製的不只是圖像，還包括藝術生產與消費的邏輯。觀眾面對那些仿若商品海報般的畫面時，不只是在看畫，而是在看「看畫」這件事的制度本身。

與之相對，李明則的長幅作品〈走自己路的〉則像一部視覺詩史。畫面左側以黑白繪製台灣漫畫英雄，右側則湧現美漫角色與在地風景的共生場景──哥吉拉、超人與黃色小鴨竟並肩現身旗津燈塔旁。在這種看似混搭的畫面背後，是藝術家對時代斷裂與圖像記憶融合的長期觀察，彷彿訴說著一個沒有標點符號的故事：一切都在眼前，一切都還未結束。

這兩件作品像是視覺上的地質剖面圖，一層層揭露出台灣在地創作如何吸收、改寫並重新投射全球影像潮流的運作模式。倪再沁挖掘的是消費文化背後的迷因邏輯，而李明則從地方史與個人史出發，以繪畫回應被影像填滿的時代。至此，「眼球世代藝術奇譚」不再只是數位原生藝術家的展覽，而是一個跨時代、多維度，關於觀看與被觀看的流動場域。

創作者與圖像的辯證試探

直到展覽尾聲，仍能見到創作者與圖像的種種辯證試探。張程鈞透過與漫畫家合作的〈給紅蝦山〉，將裝置、攝影與地景記憶交疊，探索故鄉林園與家族歷史的交會點；阮永翰則以虛構生物「聑蝶」與白色恐怖的歷史交錯，發展出擬真式「基金會場景」，使虛構與現實的邊界再度模糊。這些作品不若動漫風格來得直白，但同樣涉及圖像、文本與敘事的相互運作，是本展「以■■作為媒介的在地意識」命題的延伸詮釋。

走路草農／藝團則以像素復古風格的〈超級菱角〉打開另一種觀看維度。像是從老遊戲機中走出的角色，菱角群不再只是可愛物件，而是關於農村轉型、地方經濟與文化記憶的再編演算法。這件作品不是單向懷舊，而是創作者企圖用遊戲語彙接起觀眾對土地的想像力。

從張騰遠的鸚鵡人到阮永翰的聑蝶，每一個角色、風格或圖像手法的背後，都是「眼球世代」對自我位置的持續思索，不僅呈現一個被動接受潮流洗禮的世代，也彷彿是以視覺為母語，用圖像寫出身體經驗、文化位移與情感紋理的創作者群像。

走過展覽動線的過程，不只觀看，也一再被提醒：作品不著力重述人們熟知的動漫，而是試圖反轉、轉用、挪用、拆解從小習得的圖像規則。創作者們彷彿站在一個介面上，一端是童年的視覺記憶，一端是成年的文化判讀。他們在這中間建立自己的創作系統，有人像駭客、有人像考古學家，也有人只是溫柔地說：人們的觀看方式，其實早已改變。「眼球世代藝術奇譚」給觀眾的不只是視覺奇觀，同時也是藉由ACG與動漫元素重新觀看視覺藝術發展的另一番審視。

