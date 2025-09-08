自由電子報
馬祖藝術島77據點變身「等待美術館」 林銓居《菊花五千朵》遍地開花

2025/09/08 05:30

林銓居作品《菊花五千朵》於南竿77據點「等待美術館」展出。（記者董柏廷攝）林銓居作品《菊花五千朵》於南竿77據點「等待美術館」展出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，自9月5日起至11月16日展開。今年活動中，特別將軍事據點修復再利用，邀請群青建築師事務所、佇於建築師事務所、OASIStudio常式建築師事務所以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所等，參與空間規畫設計，打造嶄新展覽場域。包括77據點在內的3處空間，首度以美術館等形式對外開放，呈現軍事建築轉型後的文化能量。

馬祖藝術島77據點變身「等待美術館」 林銓居《菊花五千朵》遍地開花林銓居作品《菊花五千朵》，透過菊花造型瓷藝品，與戰地空間呼應。
（記者董柏廷攝）

其中，位於海景與歷史遺跡交織地帶的77據點，經過張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所重新規畫改建後，成為「等待美術館」。此處由一層地面建築及地下坑道組成，原有的隔間、天花板與燈具被拆除，並擴大牆面開口，引入自然景觀，營造如同畫框般的視覺效果。地下坑道則保留結構特色，經修復與照明設置後，也轉化為展覽的一部分。這座美術館以等候藝術與觀眾的姿態，成為連結歷史記憶與當代藝術的重要據點。

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所將77據點重新修復並打造成「等待美術館」，外牆以黑白植物彩繪，呼應軍事迷彩。（記者董柏廷攝）張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所將77據點重新修復並打造成「等待美術館」，外牆以黑白植物彩繪，呼應軍事迷彩。（記者董柏廷攝）

進駐「等待美術館」的首檔展品，由藝術家林銓居帶來裝置作品《菊花五千朵》。作品以陶瓷菊花鋪設於地下坑道地面，占據展場主要動線與觀賞區域。林銓居表示，菊花象徵追思與哀悼，呼應馬祖自1949年起做為戰地前線所承載的歷史氛圍，也映照當時軍民合一的生活壓力與犧牲。

《菊花五千朵》的製作過程繁複，從雕塑、翻模、灌漿、素燒、上釉到釉燒，均需層層工序，最後以人工增色完成。數千朵陶瓷菊花被安置於碉堡空間中，與坑道消音錐形成鮮明對比，使觀者在參觀過程中直面歷史重量與情感投射。

林銓居長期以跨領域創作探索生命與土地關係，其作品形式涵蓋繪畫、行為、裝置與寫作，並結合農民經驗與文人文化。他在藝術實踐中注重筆墨精神與現實意義的並行，嘗試透過作品揭示普世價值與宗教覺知。《菊花五千朵》延續這樣的思考，以花朵做為生命脆弱與延續的象徵，呼應馬祖特殊的戰地歷史場域。

此次「等待美術館」的開放，不僅展示空間活化的成果，也讓藝術介入歷史遺跡的可能性更加具體。觀者得以在文化轉譯與感性經驗之間，重新理解馬祖的記憶與當代意義。

「第3屆馬祖國際藝術島」以雙年展形式舉辦，透過跨村落、跨世代與跨部門的參與，將戰地文化轉化為藝術語言，並邀請國內外藝術家共同參與。今年修復開放的據點與作品展現了歷史空間的新價值，讓馬祖不再只是地理邊陲，也成為文化行動的前線。

