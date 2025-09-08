自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

林威丞「樂園」高雄登場 小怪獸詮釋多元價值

2025/09/08 05:30

林威丞〈蛇龍之變〉彩墨、綢布，180X60公分。2025。（林威丞提供）林威丞〈蛇龍之變〉彩墨、綢布，180X60公分。2025。（林威丞提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在高雄市文化中心舉辦的「樂園：林威丞2025創作展」，透過藝術家林威丞創作的「小怪獸」群像，呈現多元共存、容納差異的奇幻場域，邀請觀眾在作品間探索理想中的「樂園」概念，即日起至9月16日在高雄市文化中心至真堂2館登場。

林威丞受訪時說明，「樂園」一詞可意指天堂或遊樂園，象徵幸福、自由、平等與和諧。林威丞將此概念轉化為藝術創作，以小怪獸做為象徵載體，展覽強調去除單一價值規範，讓不同的聲音、樣貌同時存在，這些小怪獸各具特色，展現獨特性與生命力，形塑一個由異質元素共構的樂園。

展覽作品以「怪獸」為核心題材，透過鮮明線條、大膽色彩與豐富肌理，構築充滿想像的視覺語境。藝術家在造形與質感的塑造上不斷嘗試變化，作品同時揭示他對理想樂園的多重想像，企圖透過畫面中的奇幻與虛擬，反映人類在現實之外尋求庇護與共鳴的可能。

林威丞認為，人們對於「怪獸」的想像由來已久，從古代《山海經》到民間誌異與神話，再到當代的流行文化如「寶可夢」（Pokemon），人們常在怪獸身上寄託現實中無法承載的情感與想望。林威丞的怪獸創作同樣源自個人生活經驗、日常感觸與神話文本，像是一種自我投射，他所創作的怪獸宛如神話中的小精靈，象徵著人類心中不同的渴望與情緒。詳詢高雄市政府文化局官網。

