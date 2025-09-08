自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 徐惠隆／黑羊．稻作．鴨子

2025/09/08 05:30

圖◎薛慧瑩圖◎薛慧瑩

◎徐惠隆 圖◎薛慧瑩

我們家孵鴨的歷史與經驗，源遠流長，從曾祖父開始就與鴨子為伍了。

在我稍稍懂事的時候，老爸那一年參與縣議員選舉，所有的識與不識者都可能是選票來源，熟悉的、陌生的面孔上都有「選票」兩個字，於是逢人作揖打躬，嘴角永遠上揚。政見發表會上，老爸鼓起如簧之舌，牽親挽戚，說很早以前在五結成興街上，有一位藍姓老公公，擔著鴨簍子，沿街叫賣：「賣鴨仔喔！賣鴨仔喔！」累了，就到利澤簡公有市場門口擺攤子。爸拉開嗓子說：「他就是我外公！鄉親們都說他好好先生！」又說：「成興街上的雜貨店，是我們家開的，還有一間小型孵鴨子工廠，鄉親們家中鴨蛋有很多送來孵蛋，我們照顧得很周到，百分之九十幾都孵化了，請鄉親投我一票。」

孵鴨子工廠和雜貨店的人家出馬競選縣議員，很單純的就是要為農民服務，為民喉舌，與縣府公部門質詢、請託，在那年代，根本沒想到我還能從這職位上撈到什麼。選完後，當是當選了，但隨之而來的帳單如影隨形，宣傳車油錢、司機工資、總舖師辦桌、傳單油印等等不一而足，虧下來的債務慢慢償還。老爸西裝筆挺，皮鞋嘎啦嘎啦地亮，站上質詢台，自有他的一番風貌。但回到家，進入孵鴨子工廠，短褐穿結，一襲短褲頭就要在悶熱的孵鴨房裡待上半天，老闆兼師傅地孵鴨。這工作跟著我們家三世代了，內中有說不出的苦楚。

鴨子的孵化期是二十八天。從第一天把鴨蛋運送進孵化工廠，經過一整天的孵化――給予適度的溫度和溼度，那蛋裡頭的胚胎就有了生命，然後細心照顧，鴨蛋殼內的生命慢慢長出血管，長出身軀，有了羽毛，也有了溫度。到了第十六天，師傅將整批鴨胚蛋往寬敞的蓆子上鋪，約兩週後，就會聽到早生的鴨子咻咻呷呷破殼的生命。我們家是每四天有一批鴨子孵化出來，於是在第二十六天左右，就要準備「出貨」，這項工作叫做「配鴨」，也就是把鴨蛋、鴨子分批地送往他地，交由鴨販到市場叫賣。

民國五十年代的台灣，還處在農業經濟發展階段，家家飼養雞鴨鵝群非常普遍。從孵化場賣出的鴨子，價格非常不穩。通常這都跟台灣民俗節日有關，一隻小鴨子出生、自然成長、成熟的時間應該是百日左右，所以過年春節後養的鴨子是給清明節、端午節做準備的；端午節前飼養的鴨子是給七月中元或八月中秋所需；而中元節之後飼養的鴨子就是準備春節過年宰殺的。因此，一隻雛鴨很可能只能賣到兩元五毛，最高的價格則可以賣到七元一隻，那就是孵鴨人家大豐收的時候，當然這就是所謂「頂冬」、「下冬」的區別了。

鴨子工廠的貨源要充足而穩定，上游是負責飼養鴨子生蛋的，下游則是市場販賣的鴨販，這兩者之間與孵化工廠就有了「焦不離孟、孟不離焦」的特殊關係。一次孵化數千隻的鴨子，必須有效率地運送到鴨販手中，從宜蘭搭火車出外「配鴨」，一簍一簍的鴨蛋、鴨仔隨著鐵軌輕快地飛動，一隻隻的鴨仔探出頭來，歌頌生命！烏溜溜的眼珠子，水汪汪地瞅著。剛出殼的鴨子浸潤的羽毛，瘦巴巴的模樣，偎在一起取暖，等到羽毛乾了，蓬鬆鬆的可愛姿態，讓你眼眶都要溼紅了。沿著鐵路縱貫一路南下，桃園、中壢、楊梅、湖口，最遠到達台南永康。

那年，中山高速公路正在興建之中，從鴨販陳文漲的家中就可看到那高聳的土堤，他說再過幾年就可以用高速公路貨車運送鴨子來了，可惜我沒有搭上這列車。通常鴨販對孵鴨的我們都賒著帳，假設這一期運送給你四百隻鴨子，每隻鴨子五點五元，那就應該取得兩千兩百元，嘿！偏不，鴨販子只給你一千六百元，賒了六百元，他拿出一本小筆記帳冊，要我簽名收款，當做雙方往來帳務紀錄。我們據理力爭說孵鴨工作不易，要給付師傅工夫費、要運送費、要怎樣怎樣的，鴨販一概不理，「要拿麼？不拿，下次一起算。」有的殷實鴨販說他家有老母、老妻、孩子要扶養，可寬限一些，賒一些帳。有的臉無表情，一點笑容也沒有，愛理不理的樣子。我看見鴨販庭院上黃澄澄的稻子，「你們南部一年三熟，收入豐富，不像我們宜蘭，一年只兩熟，下半年收成更不好。拜託拜託，多給一些。」文漲算是忠厚老實型的，他說種稻除了辛苦外也賺不到錢，於是指著樟樹底下一隻豢養的黑羊，說：「那你就把這隻黑羊帶回去吧！」當時年少的我真尷尬，難道要我手牽一隻黑羊，一路走回家？這種苦境，即使過了數十年，那隻黑羊無邪的眼神仍讓我心碎！

一次配鴨回來，早去晚回，而兩、三個月去到台南，都是夜班車趕回的。框啷框啷與鐵路相伴的日子倒是不少。回來後的第一件事情就是記帳。聽說關雲長在還沒投身軍旅之前，是個很有腦筋的帳簿管理員，他把每天做生意的帳分為「日清簿」、「抄簿」兩種。這種帳簿是傳統正方形的上下兩欄，上欄寫的是收入款項，下欄記的是支出，把跟某人的生意往來逐一記錄，類似今日的流水帳。然後再依個別人等分類，記載於抄簿內，完成了跟某人某日的交易紀錄。這些都是生意往來實錄，互有簽名印證，但到了我們家結束孵鴨業時，那些帳冊登錄得明明白白的帳務，鴨販卻不理不睬的，催繳多次，始終無法收回款項，這就慢慢形成「呆帳」，哈！我們家呆帳太多了。老爸過世後，媽無法撐起這樣龐大的孵鴨工作，只得將孵鴨場及所有設備低價轉賣給我們終年辛苦孵鴨的師傅，而那些帳冊，綑在一旁，看在眼裡卻是無比的難過，媽一聲令下：燒燬了！我還愣著，說：「還有很多帳務未收耶？」媽只露出苦笑，「那些鴨子早就吃進了肚腹內，這些呆帳還收得了嗎？」一把火，燒的不僅僅是我們家孵鴨祖業的結束，更是鴨販與我們之間長期賒帳的清除。

已經好久好久沒有聽過鴨子呷呷的叫聲了，只偶爾在夢中還輕撫著那柔細絨羽的感覺，滿溫暖的，還有一大稻埕金黃，還有那隻樟樹下的黑羊。

