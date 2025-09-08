自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／生活中的留白

2025/09/08 05:30

◎木下諄一

◎木下諄一

這是發生在搭高鐵去嘉義的小插曲。下車後，根據事先所查的時刻表，距離開往嘉義市區接駁公車的出發時間已不到五分鐘，便急忙加快腳步。

遠遠望向公車站，發現公車早已抵達，於是使出全力向前跑。豈料公車剛好在此刻將門關上，我只能眼睜睜目送它離去。

――欸？

獨自留在車站的我，腦筋一片空白。按照時刻表，這個時間沒有公車班次的呀？莫非它是前一班公車誤點……？不管怎樣，我得為接下來的長期等待做好心理準備。

已過了表定時間五分鐘、十分鐘，仍遲遲不見公車駛來。取而代之的，是同樣預定前往市區的人，一個、兩個……陸續到來。不消幾分鐘，已經排了七、八個。我向其中一位歐吉桑問道：「這裡是去嘉義市區的站牌，沒錯吧？」

「是啊。如果你有高鐵的票根，就可以免費，不必再付車錢。」

話匣子打開了。漸漸地，好幾個人加入我們的交談，話題也朝天南地北蔓延――來自何處、為什麼到嘉義、從事的工作行業、年紀多大等等。即使大家都是第一次見面，卻像是舊識一般熟悉。

正聊到熱絡的時候，公車來了。雖然晚到二十分鐘，但誰也沒有抱怨。

想起初到台灣的那個時候，總是一而再、再而三地遇到這類不按預定計畫進行的「自由時光」――不被行程束縛、將效率拋諸腦後，享受短暫「忙裡偷閒」的小確幸。對於那時住在東京的我而言，深覺難以想像，但又感受到莫名愉悅，甚至有些羨慕。

第一次參加台灣的喜宴也是如此。說好婚禮在六點準時開始，過了十分鐘、二十分鐘，整場依舊未見動靜，卻聽不到有人牢騷；在座賓客談談笑笑、去看看新娘、與久未見面的老友相互問候……悠然自在地享受喜宴前的空檔。這是在日本看不到的。

我喜歡把這段時間稱之為「生活中的留白」――不會產生任何的結果，但若生活中缺少了它的調和，持續的高壓將使人們感到窒息與無力。

依我現今對台北人生活的觀察，像這樣的留白時間已屬難得――大家依賴網路資訊把行程安排滿檔、加速觀看劇集、用外送解決吃飯……社會愈來愈方便，也愈來愈講求效率，然而我們的生活是否變得更幸福了呢？

在嘉義錯過接駁公車，使我想起了自己快要遺忘的重要東西。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

