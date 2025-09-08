【自由副刊．愛讀書】 《最後的劍蘭》

《最後的劍蘭》 陳二源著，時報文化出版

作家陳二源（1991-）的《最後的劍蘭》以短篇連作形式描寫南部花農的日常與情感，筆觸誠懇、不事炫技，卻蘊含深沉力度。書中八篇短篇，標題皆取自一種花卉品種的代碼，從黃椰心葉到電信蘭與百合竹，植物不僅是農作，更成了角色性格與命運的映照。小說書寫農會產銷班的人情與角力，政治與生計交織，看似買賣交涉，實則暗藏鄉村中的權力與倫理邊界。在廣袤土地與沉默人物之間，陳二源讓農民生活的張力自然滲出，他不刻意批判，而以細節積累出一種近乎壓抑卻堅韌的溫柔。尤以終篇〈最後的劍蘭〉再度收束所有人物的命運，顯見其敘事架構的周延與節制。小說中的角色並非在父權或資本暴力下崩潰，而是在時代失能的洪流中，默默回到生活的起點，學習照顧他人，也學習如何再次自立。在這些看似平凡的片段中，《最後的劍蘭》勾勒出台灣鄉村的情感地景，關於台灣花農的文學作品，以花為名，記錄不忍言說的哀愁，並留予一道反思：「犧牲」是否仍值得肯定？（苦瓜樂園）

