【家庭plus．姊姊妹妹向前走】Girl Style 妳是哪一種

你是否在年幼時，也曾想像過自己長大後會成為怎樣的女性呢？有記憶以來，對自己未來想要成為的模樣，總是止不住的幻想。我曾經希望自己可以成為自由畫家，隨意又自在地安排生活；又或是成為穿著漆皮尖頭跟鞋、說話鏗鏘有力的律師。

在現代，身為女性，我們擁有自主規畫工作與生活的能力與空間，這是好幾個世代女性的努力所換取而來的廣闊天空。而如今社群媒體上，又頻繁地出現對於不同女性群體、生活風格的有趣分類，其多采多姿、充滿創意的命名，讓人莞爾一笑。今天就與各位分享，近期見到的女性生活風格。

Soft Girl柔軟女孩：

聽到這個詞，是不是充滿慵懶、舒適、輕鬆自在的氛圍呢？Soft Girl一詞來自於瑞典的社群名人Vilma Larsson，她提倡的女性生活方式就是「全職伴侶」。

她們不工作，主要收入來自另一半，自己平常就是去做瑜伽、喝咖啡、旅遊、閱讀等等。這樣輕鬆、沒有壓力又自在的全職伴侶生活，就是Soft Girl Life Style。

Vilma Larsson認為這樣的生活比以往當職業女性還要更快樂又輕盈。當然Soft Girl也會受到批評，多數批評者認為，依靠伴侶的收入生活是極具風險的選擇。不過Soft Girl生活方式能夠成為風潮，或許也是讓我們開始反思工作與職場對女性的壓力與不平等待遇。

Snail Girl蝸牛女孩：

Snail Girl一詞則是來自於澳洲的時尚雜誌。同樣強調慢生活，輕鬆自在的氛圍。但比起Soft Girl以全職伴侶為條件，Snail Girl的重點則在於對於工作上的態度，要自在且放慢步調，更重要的是，要跟生活達成平衡（work-life balance）。

Snail Girl並不主張完全放棄工作，而是工作上不再那麼地汲汲營營、目標導向。這樣的生活理念認為生命應該以生活為重，工作的存在與生活應該是相互平衡，而不是取代生活。像蝸牛一樣慢慢走，卻走得穩，正是Snail Girl追求的生活態度。

That Girl那女孩：

此一詞彙來自於社群媒體（TikTok、Instagram）上的風潮。That Girl言下之意，就是指「一個完美生活的女孩」。這樣的女孩，每天早早起床、晨間慢跑、飲食健康、做事有條理又清楚。

That Girl強調在身心靈都達到完美的平衡，心態上正向積極，身體上健康又體態勻稱，營造對生活充滿能量的模樣。這樣的女孩就像隔壁鄰居的小孩一樣，讓人佩服，也就在社群上催生出了That Girl一詞。

是否你身邊也有這樣的That Girl呢？她是否也讓你產生想要更加好好生活的動力？抑或是這樣的完美風格，讓你備感壓力呢？如果是，或許下一個要介紹的風格能給你啟發。

Messy Girl：

跟That Girl這一風格的相反──主張展現真實自我，擁抱不完美、隨心所欲，放手接受所有脆弱跟不同的自己。此種風格生活在這一年的社群上十分熱門，舉凡從穿著甚至居家風格，都可以見到這種Messy Girl Style在歐美社群上蔚為風潮。

Messy Girl強調不過度整齊跟完美的模樣，其內涵是希望能夠擁抱跟接納自己的不完美。這樣的生活態度跟風格，在年輕的Z世代上更為顯著。想想妳是不是也時常為了成為完美的自己而過度努力了呢？或許有時候成為Messy Girl是一個選擇喔！

今天介紹這幾種不同的girl style，是否讓妳對生活風格或方式有了其他的想法？希望每個女性都能找到適合自己的風格，按照自己喜歡的步調，過自己認為最舒服的生活，探索風格的路上，對自己的風格有更多想像。

