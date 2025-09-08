【家庭plus．親子會客室】聽故事長大的孩子 不變壞

聽故事長大的孩子 不變壞

文／莫文

小時候家裡的書不多，《十四隻老鼠》和《猜猜我有多愛你》，來來去去就那幾本。但我從不覺得無聊。

我媽是護理師，排班表總是像被貓抓過一樣亂七八糟，常常日夜顛倒以外，有時一整天連坐下來吃頓飯都奢侈。但不管她多疲憊，只要我抱著書出現在她面前，她總會拍拍床頭的位置，說：「來，今天媽媽是十四隻老鼠裡面最會煮飯的那一隻！」開啟她的故事晚班。

她從不只是照著念故事，而是自己加戲、變聲、搞笑，有時候模仿角色的小聲抱怨、有時候自創劇情中的旁白配音，甚至還幫主角設計口頭禪，就像知道他們的心聲一樣。在她的詮釋下，那些平凡的句子像被撒上魔法，整個房間都跟著活了起來。

我還記得她念到《猜猜我有多愛你》裡那句：「我愛你一直到月亮那麼遠，再繞回來。」她笑著對我說：「寶貝我愛你，比媽媽工作一整天的時間加起來還要多。」我當時笑了，但長大後才知道，那背後藏著她多少疲憊與憐愛。

如今回想起來，那些夜晚對我來說不只是故事時間，更是一場又一場媽媽為我安排的溫柔儀式，在她忙碌混亂的生活中，仍為我保留一個穩定的小宇宙，也因此使我學會了傾聽不同角色的聲音，學會站在別人的角度思考。

媽媽用故事教我同理，用陪伴教我愛是什麼模樣。我想這些記憶，是她送給我最長效的禮物，存著愛、用心與溫柔。

