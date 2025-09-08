自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．活動看板】台美人巡迴讀友會

2025/09/08 05:30

活動看板活動看板

台美人（Taiwanese Americans）長年旅居國外，人才遍布商界、政界、學術界，對台灣民主化運動及文化推廣總是不遺餘力。深厚的台灣意識與國族認同，緊繫台美人社群連帶，使他們成為台灣民主轉型的重要推手。

《純情的台灣人──台美人》一書作者、資深媒體人盧世祥，以純熟的筆法記錄超過一甲子的台美人們，如何組織、參與以台灣為主體的文化與政治行動，讓台灣被國際社會看見。當前，台灣身處中國威權主義擴張的民主陣營最前線，希望更多人認識這段進行中的海外民主運動史。

全台巡迴讀友會：

9/20（六）14:30-16:00高雄市立圖書館總館華立廳

9/27（六）14:30-16:00台南商滿生紀念館

洽詢電話：（02）23925338或（07）5506838，線上報名：https://reurl.cc/gYvXNX

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應