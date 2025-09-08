【家庭plus．活動看板】台美人巡迴讀友會

活動看板

台美人（Taiwanese Americans）長年旅居國外，人才遍布商界、政界、學術界，對台灣民主化運動及文化推廣總是不遺餘力。深厚的台灣意識與國族認同，緊繫台美人社群連帶，使他們成為台灣民主轉型的重要推手。

《純情的台灣人──台美人》一書作者、資深媒體人盧世祥，以純熟的筆法記錄超過一甲子的台美人們，如何組織、參與以台灣為主體的文化與政治行動，讓台灣被國際社會看見。當前，台灣身處中國威權主義擴張的民主陣營最前線，希望更多人認識這段進行中的海外民主運動史。

全台巡迴讀友會：

9/20（六）14:30-16:00高雄市立圖書館總館華立廳

9/27（六）14:30-16:00台南商滿生紀念館

洽詢電話：（02）23925338或（07）5506838，線上報名：https://reurl.cc/gYvXNX

