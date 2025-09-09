【藝術文化】李遠首訪歐：文化與外交互相幫襯 樂見2026繼續歐洲台灣文化年

李遠（右）拜訪台灣駐法國代表處，與駐法大使郝培芝會面，看到飄揚在駐處的國旗，忍不住自己也拿起手機拍照。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠上任後首度出訪歐洲，在當地時間7日清晨抵達巴黎，一下機便直奔我國駐法國代表處，與駐法大使郝培芝會面，就文化部與外交部合作「歐洲台灣文化年」交流意見，同時訪視附設於駐法代表處內的文化部駐法國台灣文化中心（簡稱巴文中心），瞭解業務狀況。

李遠（右）參訪巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗。（記者凌美雪攝）

李遠表示，去年的巴黎文化奧運及台法文化獎頒獎，他都因立法院會期而錯過，今年終於能成行。聽完巴文中心簡報後，李遠也參訪了巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗；接續於8日參加台法文化獎評審會議，並於晚間在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，同時簽署未來5年合作協定。

李遠（前排中）此次訪法主要為台法文化獎頒獎，與評審委員林曼麗（前排右3）一起拜訪台灣駐法國代表處，與駐法大使郝培芝（前排左3）會面，並聽取巴文中心主任胡晴舫（前排左2）簡報。（記者凌美雪攝）

李遠提到已送交立法院準備審查的2026年度文化預算時表示，過去的文化資源不太多，還好這幾年大家都覺得文化值得投資。預算從十幾年前差不多100億，增至200億，到今年上看300億，卻仍只是占總預算不到1%，因此每年都要繼續增加。

文化預算增加的實質效益，可以很明顯地從內容與產業發展看出來，每個產業都開始有所突破，比如漫畫文學屢屢在國際間得獎，現在台灣漫畫家的作品可以賣到10個以上的國家，VR、XR科技藝術作品更是頻頻揚威國際，這些文化藝術活動，在國際間開創的，就是世界各國對台灣的認同，比如在世博場域，即便我們的國家館不叫「台灣」，外國人也會說那是「台灣館」。

文化可以與外交互相幫襯，李遠也談到今年開始與外交部合作的「歐洲台灣文化年」，透過文化部駐歐洲的文化組與外交部各國駐處密切合作，比如巴文中心讓台灣的藝術文化表演活動全面進場，又如外交部派駐奧地利大使劉玄詠，因其本來就是文化部的官員，不僅被譽為音樂大使，更深諳文化外交事務，對兩部會的合作有推波助瀾的效果。

台灣在國際政治場合上一直很辛苦，「所以我們文化部很樂意跟外交部一起來做這些活動，」李遠說，「我們做完這一次，回去就會繼續討論明年。」他表示，文化部將會跟更多部會合作，大家互相支援，發揮加乘的能量。

