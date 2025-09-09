自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】李遠首訪歐：文化與外交互相幫襯 樂見2026繼續歐洲台灣文化年

2025/09/09 05:30

李遠（右）拜訪台灣駐法國代表處，與駐法大使郝培芝會面，看到飄揚在駐處的國旗，忍不住自己也拿起手機拍照。（記者凌美雪攝）李遠（右）拜訪台灣駐法國代表處，與駐法大使郝培芝會面，看到飄揚在駐處的國旗，忍不住自己也拿起手機拍照。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠上任後首度出訪歐洲，在當地時間7日清晨抵達巴黎，一下機便直奔我國駐法國代表處，與駐法大使郝培芝會面，就文化部與外交部合作「歐洲台灣文化年」交流意見，同時訪視附設於駐法代表處內的文化部駐法國台灣文化中心（簡稱巴文中心），瞭解業務狀況。

李遠（右）參訪巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗。（記者凌美雪攝）李遠（右）參訪巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗。（記者凌美雪攝）

李遠表示，去年的巴黎文化奧運及台法文化獎頒獎，他都因立法院會期而錯過，今年終於能成行。聽完巴文中心簡報後，李遠也參訪了巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗；接續於8日參加台法文化獎評審會議，並於晚間在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，同時簽署未來5年合作協定。

李遠（前排中）此次訪法主要為台法文化獎頒獎，與評審委員林曼麗（前排右3）一起拜訪台灣駐法國代表處，與駐法大使郝培芝（前排左3）會面，並聽取巴文中心主任胡晴舫（前排左2）簡報。（記者凌美雪攝）李遠（前排中）此次訪法主要為台法文化獎頒獎，與評審委員林曼麗（前排右3）一起拜訪台灣駐法國代表處，與駐法大使郝培芝（前排左3）會面，並聽取巴文中心主任胡晴舫（前排左2）簡報。（記者凌美雪攝）

李遠提到已送交立法院準備審查的2026年度文化預算時表示，過去的文化資源不太多，還好這幾年大家都覺得文化值得投資。預算從十幾年前差不多100億，增至200億，到今年上看300億，卻仍只是占總預算不到1%，因此每年都要繼續增加。

文化預算增加的實質效益，可以很明顯地從內容與產業發展看出來，每個產業都開始有所突破，比如漫畫文學屢屢在國際間得獎，現在台灣漫畫家的作品可以賣到10個以上的國家，VR、XR科技藝術作品更是頻頻揚威國際，這些文化藝術活動，在國際間開創的，就是世界各國對台灣的認同，比如在世博場域，即便我們的國家館不叫「台灣」，外國人也會說那是「台灣館」。

文化可以與外交互相幫襯，李遠也談到今年開始與外交部合作的「歐洲台灣文化年」，透過文化部駐歐洲的文化組與外交部各國駐處密切合作，比如巴文中心讓台灣的藝術文化表演活動全面進場，又如外交部派駐奧地利大使劉玄詠，因其本來就是文化部的官員，不僅被譽為音樂大使，更深諳文化外交事務，對兩部會的合作有推波助瀾的效果。

台灣在國際政治場合上一直很辛苦，「所以我們文化部很樂意跟外交部一起來做這些活動，」李遠說，「我們做完這一次，回去就會繼續討論明年。」他表示，文化部將會跟更多部會合作，大家互相支援，發揮加乘的能量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應