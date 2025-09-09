【藝術文化】衛武營推出8檔新節目 9/22全面啟售

法國新馬戲大師克萊蒙．達贊（前排右1）與台灣馬戲及現代舞藝術家跨國共製《勞動狂想》。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營推出8檔新節目，包括兩年一度「衛武營馬戲平台」、旗艦品牌「大玩樂家」致敬作曲大師陳志遠、經典現代戲劇《海妲．蓋柏樂》、致敬當代音樂大師馬水龍的《孕育於山海之間》紀念音樂會、國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主獨奏音樂會、耶誕節不可或缺的芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗的女孩》、金曲三冠歌后ABAO阿爆2026元旦音樂會，以及維也納愛樂新年音樂會全球衛星直播等。

台灣當代馬戲團隊「創造焦點」資料照。（衛武營提供）

其中，衛武營馬戲平台今年以「翻轉日常，萬物流動」為主題，規畫國際論壇、工作坊、免費戶外演出，並攜手台灣特技舞蹈協會，再度舉辦特技大鼎BIG TOP頒獎典禮，見證台灣特技人勇於追求夢的動力。此外，由法國新馬戲界備受讚譽的大師克萊蒙．達贊，與台灣馬戲及現代舞藝術家跨國共製的《勞動狂想》，探討人與人之間權力、宰制與服從關係，把勞動轉化為詩意與荒謬的寓言，將於12月5日至6日首度在場館室內西卸貨碼頭展演；台灣當代馬戲團隊「創造焦點」則與澳洲團隊YUCK Circus跨國聯手，兩組女性團隊將於12月6日至7日演出《Bed Trip》，大膽探索夢境、慾望與人際的迷離地帶。

《孕育於山海之間》音樂會則是紀念台灣重要作曲家馬水龍，衛武營將與傳藝中心台灣音樂館合作，於12月7日演出；全球權威鋼琴競賽之一國際蕭邦鋼琴大賽即將在10月於華沙進行正式比賽，今年的金獎得主將於12月17日於衛武營舉辦《第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主音樂會》。

《遇見胡桃鉗的女孩三部曲》將在12月19日至21日帶來魔幻芭蕾之旅；ABAO阿爆將於2026年1月1日演出「Nanguaq美好之音」新年音樂會，以排灣族母語創作傳遞新希望；同一天傍晚，則是連續18年舉辦的「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金首度出任指揮。8檔15場新節目，9月22日全面啟售，詳詢衛武營官網。

