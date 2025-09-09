自由電子報
晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】新新新文學啟動 青年跨域改編成果發表

2025/09/09 05:30

作家張郅忻（左起）、游以德、《樓上的好人》讀劇版導演陳履歡、「新新新文學」計畫主持人吳明倫、台文館館長陳瑩芳、《聽說沒有田野》主創卓家安、《悲情夢》主創重田誠治、《秀梅未說》主創李邵婕、陪伴導師謝一誼、黃郁晴合照。（記者董柏廷攝）作家張郅忻（左起）、游以德、《樓上的好人》讀劇版導演陳履歡、「新新新文學」計畫主持人吳明倫、台文館館長陳瑩芳、《聽說沒有田野》主創卓家安、《悲情夢》主創重田誠治、《秀梅未說》主創李邵婕、陪伴導師謝一誼、黃郁晴合照。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館推出的「新新新文學—文學跨域暨青年創作實驗」，昨（8）日在台灣文學糧倉舉辦發布會，公布4部跨域改編作品，將於11月隨著首屆「台灣作家節」正式演出16場次。本計畫也是台灣文學糧倉啟用後，首度推出的創作成果，展現青年力量轉譯文學的多樣可能。

「文學跨域暨青年創作實驗」於2024年底啟動，由台文館攜手阮劇團，以「新新新文學」為首年主題。台文館館長陳瑩芳致詞時表示，青年創作者的每次轉譯，都是對文學與社會的再提問與實踐，台文館將做為其後盾與舞台，推動台灣文學邁向更廣未來。

計畫主持人阮劇團副藝術總監吳明倫則說，本次跨域計畫從「新空間」、「新行動」、「新接觸」三方面展開，創作者透過聲音、空間與身體感的實驗，將文學轉譯為多重體驗，進而開啟與觀眾新的互動方式。

首度發表的4部跨域作品分別為《樓上的好人》、《聽說沒有田野》、《悲情夢》與《秀梅未說》，改編素材涵蓋小說、詩與非虛構文本，並融入原住民、台語及客語元素。這些改編由不同背景的青年創作者主導，包含劇場導演、聲音與空間實驗者、客語創作者與表演者，以及原住民女性書寫者等，作品形式跨越戲劇、聲音裝置與肢體展演，呈現世代視野下的文化能量交會。

為支持青年創作，台文館並邀集多位導師針對各計畫進行陪伴與討論，期盼透過互動提供養分，使作品在探索與實驗中逐步成熟。

