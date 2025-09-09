您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【自由副刊】 張繼琳／致不存在的女兒
圖◎張繼琳
詩．圖◎張繼琳
1
生的是女兒
抱的是女兒
愛的 還是女兒
水波盪漾
女兒在水氣中蒸發
留下髮簪 項鍊
手環和戒指
．
2
女兒的黎明
洗滌的白長裙
在水裡
冒出絲綢狀的煙
．
岸上黎明
還有船隻漂浮在
夢的空地
．
3
到了遠行
陸地消失
只剩海洋
．
憑藉半截浮木存活
女兒隨晴空波浪
放聲酣唱
．
4
瓜果熟黃時
為了收成
人們無比勤勞善良
．
黑夜表層
浮泛薄薄塵埃
女兒詢問
看不清
是誰 在外呼喊
．
5
熱帶
是亞熱帶的腰
四處逃竄的陽光
撲倒女兒身上
．
金黃油漆
閃亮的油滴
叮噹發出聲響
．
6
女兒領著父親
去窺探
除了鋤草耕作
其他一無是處
非嫁不可的男人
．
這令女兒興奮
所謂幸福
未來不知會變怎樣
．
7
石頭長肉
石頭吸滿沙粒
．
女兒產生幻覺
石頭是件沉重陶器
．
女兒對父親說
哥哥
番茄與蘋果
兩個是同樣東西
．
8
女兒步出貝殼
淋著些許蛋黃
．
女兒赤腳
光滑的身體發燙
．
逃跑的珍珠
不知在追趕食物
抑是攻擊水母
．
9
女兒半遮半掩
發亮小指
剛剛萌生指甲
．
斑斕珊瑚礁
剛剛更換彩繪玻璃窗
．
女兒全身
只以頭顱漂浮海上
．
10
不露痕跡
女兒站高處呼風喚雨
．
蘆葦花搖曳
烏雲原地打轉
卻不下 雨水半滴
．
女兒
想當菩薩
妳就得趕快降雨
．
11
埋了孤單種子
葬了鮮花朝露
．
女兒含情脈脈
清掃髒汙
坐在自己潔淨的手掌心
．
女兒一生
妳得生個女兒
再生個女兒
才能讓兩人
互稱姊妹
．
12
所有植物
都有女兒氣味……
女兒不說狠話
不輕易許諾
只是沉默寡言
喪失言語 形成木頭
形成荒蕪大地
憑一片嫩葉微弱呼吸
奇蹟生長的活木
．
13
女兒將時間倒轉
在眾多母親中
辨識出自己年輕母親
．
不可思議
「母親相貌與我現在
十分肖似」
．
母親身影清晰倒映湖面
她抱著女兒
其實是抱著一位女嬰
．
14
陽光普照
為金屬加工
並打磨水珠
．
海天一色
擴大半隻眼睛的視野……
．
女兒
今日中午必定提早出現
黃昏必定姍姍來遲
因為我們占有
閃亮耀眼的 油菜花田
．
15
雪
在收回雨滴
．
不該出現的雪坡
不該出現的破冰船
運來了落日
．
走進茫茫雪地
女兒
有一柄鐮刀見不到青草
只好割下人類的耳朵
．
16
泉水何以不是礦苗
泉水被蒙眼掩埋
慢慢在地底發熱
慢慢接近
熔岩的心臟
．
那些乾涸水跡
暴露破碎的青花瓷
女兒
當大地難產
千萬別朝地表洞窟張望
．
17
女兒
石頭是多麼喜愛溪水
翻看幾次石頭
容易找到
詩情畫意的角度
．
女兒 妳深諳為石頭取暖
為石頭治病
都是自作多情
．
18
海星海膽海蟹爬梳海床
誰的心肺埋入海砂
僅僅伸出一小截鼻管呼吸
．
女兒
鹽 不是泥巴
我們傷口 也無法
以海水癒合
甚至溺於海水的繩索
一端打結
仍讓陸地牢牢牽繫著
