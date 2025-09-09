【自由副刊】 張繼琳／致不存在的女兒

圖◎張繼琳

詩．圖◎張繼琳

1

生的是女兒

抱的是女兒

愛的 還是女兒

水波盪漾

女兒在水氣中蒸發

留下髮簪 項鍊

手環和戒指

．

2

女兒的黎明

洗滌的白長裙

在水裡

冒出絲綢狀的煙

．

岸上黎明

還有船隻漂浮在

夢的空地

．

3

到了遠行

陸地消失

只剩海洋

．

憑藉半截浮木存活

女兒隨晴空波浪

放聲酣唱

．

4

瓜果熟黃時

為了收成

人們無比勤勞善良

．

黑夜表層

浮泛薄薄塵埃

女兒詢問

看不清

是誰 在外呼喊

．

5

熱帶

是亞熱帶的腰

四處逃竄的陽光

撲倒女兒身上

．

金黃油漆

閃亮的油滴

叮噹發出聲響

．

6

女兒領著父親

去窺探

除了鋤草耕作

其他一無是處

非嫁不可的男人

．

這令女兒興奮

所謂幸福

未來不知會變怎樣

．

7

石頭長肉

石頭吸滿沙粒

．

女兒產生幻覺

石頭是件沉重陶器

．

女兒對父親說

哥哥

番茄與蘋果

兩個是同樣東西

．

8

女兒步出貝殼

淋著些許蛋黃

．

女兒赤腳

光滑的身體發燙

．

逃跑的珍珠

不知在追趕食物

抑是攻擊水母

．

9

女兒半遮半掩

發亮小指

剛剛萌生指甲

．

斑斕珊瑚礁

剛剛更換彩繪玻璃窗

．

女兒全身

只以頭顱漂浮海上

．

10

不露痕跡

女兒站高處呼風喚雨

．

蘆葦花搖曳

烏雲原地打轉

卻不下 雨水半滴

．

女兒

想當菩薩

妳就得趕快降雨

．

11

埋了孤單種子

葬了鮮花朝露

．

女兒含情脈脈

清掃髒汙

坐在自己潔淨的手掌心

．

女兒一生

妳得生個女兒

再生個女兒

才能讓兩人

互稱姊妹

．

12

所有植物

都有女兒氣味……

女兒不說狠話

不輕易許諾

只是沉默寡言

喪失言語 形成木頭

形成荒蕪大地

憑一片嫩葉微弱呼吸

奇蹟生長的活木

．

13

女兒將時間倒轉

在眾多母親中

辨識出自己年輕母親

．

不可思議

「母親相貌與我現在

十分肖似」

．

母親身影清晰倒映湖面

她抱著女兒

其實是抱著一位女嬰

．

14

陽光普照

為金屬加工

並打磨水珠

．

海天一色

擴大半隻眼睛的視野……

．

女兒

今日中午必定提早出現

黃昏必定姍姍來遲

因為我們占有

閃亮耀眼的 油菜花田

．

15

雪

在收回雨滴

．

不該出現的雪坡

不該出現的破冰船

運來了落日

．

走進茫茫雪地

女兒

有一柄鐮刀見不到青草

只好割下人類的耳朵

．

16

泉水何以不是礦苗

泉水被蒙眼掩埋

慢慢在地底發熱

慢慢接近

熔岩的心臟

．

那些乾涸水跡

暴露破碎的青花瓷

女兒

當大地難產

千萬別朝地表洞窟張望

．

17

女兒

石頭是多麼喜愛溪水

翻看幾次石頭

容易找到

詩情畫意的角度

．

女兒 妳深諳為石頭取暖

為石頭治病

都是自作多情

．

18

海星海膽海蟹爬梳海床

誰的心肺埋入海砂

僅僅伸出一小截鼻管呼吸

．

女兒

鹽 不是泥巴

我們傷口 也無法

以海水癒合

甚至溺於海水的繩索

一端打結

仍讓陸地牢牢牽繫著

