晴時多雲

藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張繼琳／致不存在的女兒

2025/09/09 05:30

圖◎張繼琳圖◎張繼琳

詩．圖◎張繼琳

1

生的是女兒

抱的是女兒

愛的 還是女兒

水波盪漾

女兒在水氣中蒸發

留下髮簪 項鍊

手環和戒指

2

女兒的黎明

洗滌的白長裙

在水裡

冒出絲綢狀的煙

岸上黎明

還有船隻漂浮在

夢的空地

3

到了遠行

陸地消失

只剩海洋

憑藉半截浮木存活

女兒隨晴空波浪

放聲酣唱

4

瓜果熟黃時

為了收成

人們無比勤勞善良

黑夜表層

浮泛薄薄塵埃

女兒詢問

看不清

是誰 在外呼喊

5

熱帶

是亞熱帶的腰

四處逃竄的陽光

撲倒女兒身上

金黃油漆

閃亮的油滴

叮噹發出聲響

6

女兒領著父親

去窺探

除了鋤草耕作

其他一無是處

非嫁不可的男人

這令女兒興奮

所謂幸福

未來不知會變怎樣

7

石頭長肉

石頭吸滿沙粒

女兒產生幻覺

石頭是件沉重陶器

女兒對父親說

哥哥

番茄與蘋果

兩個是同樣東西

8

女兒步出貝殼

淋著些許蛋黃

女兒赤腳

光滑的身體發燙

逃跑的珍珠

不知在追趕食物

抑是攻擊水母

9

女兒半遮半掩

發亮小指

剛剛萌生指甲

斑斕珊瑚礁

剛剛更換彩繪玻璃窗

女兒全身

只以頭顱漂浮海上

10

不露痕跡

女兒站高處呼風喚雨

蘆葦花搖曳

烏雲原地打轉

卻不下 雨水半滴

女兒

想當菩薩

妳就得趕快降雨

11

埋了孤單種子

葬了鮮花朝露

女兒含情脈脈

清掃髒汙

坐在自己潔淨的手掌心

女兒一生

妳得生個女兒

再生個女兒

才能讓兩人

互稱姊妹

12

所有植物

都有女兒氣味……

女兒不說狠話

不輕易許諾

只是沉默寡言

喪失言語 形成木頭

形成荒蕪大地

憑一片嫩葉微弱呼吸

奇蹟生長的活木

13

女兒將時間倒轉

在眾多母親中

辨識出自己年輕母親

不可思議

「母親相貌與我現在

十分肖似」

母親身影清晰倒映湖面

她抱著女兒

其實是抱著一位女嬰

14

陽光普照

為金屬加工

並打磨水珠

海天一色

擴大半隻眼睛的視野……

女兒

今日中午必定提早出現

黃昏必定姍姍來遲

因為我們占有

閃亮耀眼的 油菜花田

15

在收回雨滴

不該出現的雪坡

不該出現的破冰船

運來了落日

走進茫茫雪地

女兒

有一柄鐮刀見不到青草

只好割下人類的耳朵

16

泉水何以不是礦苗

泉水被蒙眼掩埋

慢慢在地底發熱

慢慢接近

熔岩的心臟

那些乾涸水跡

暴露破碎的青花瓷

女兒

當大地難產

千萬別朝地表洞窟張望

17

女兒

石頭是多麼喜愛溪水

翻看幾次石頭

容易找到

詩情畫意的角度

女兒 妳深諳為石頭取暖

為石頭治病

都是自作多情

18

海星海膽海蟹爬梳海床

誰的心肺埋入海砂

僅僅伸出一小截鼻管呼吸

女兒

鹽 不是泥巴

我們傷口 也無法

以海水癒合

甚至溺於海水的繩索

一端打結

仍讓陸地牢牢牽繫著

