晴時多雲

藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／姊姊

2025/09/09 05:30

◎陳淑瑤◎陳淑瑤

◎陳淑瑤

近期兩次返鄉為母親跌倒骨折奔忙，村子彷彿不存在了，再度回家我問：「阿J是怎樣都沒來？」父親刻意輕笑一聲，說：「伊哪閣敢來！」據說村裡只要有人被救護車載走，他就不敢再打那兒經過了，更別說有喪事的人家，即便過去許久，他還會繞道而行，離不幸的房屋遠一點。

貪生怕死趨吉避凶是人之常情，阿J只不過是徹底執行。我想快快略過這個話題，免得聽到有人講他壞話，比如他很記仇很黑肚，誰得罪他就咒罵誰。說的人不在場，卻很肯定人家是無意的，說到底就是人家是他們熟識的村里人，否認背地裡捉弄過阿J，何況，那也沒什麼。他們藉機教導僅看見表象的都市人如何識人識貨。城鄉差距就是彼此都認為對方傻瓜我聰明。

我曾經很徒勞地跟另一個阿J叫姊姊的人爭辯，是阿J可信抑或是村人可信，正是她告訴我的，阿J氣沖沖至她上班的地方控訴一男子摸他脫他褲子，他知道這個姊姊的先生在當警察，一開口就是：「哥哥有閒沒？」他要姊姊去叫哥哥來把壞人抓起來。阿J對警察能打擊犯罪深信不移。又有一次他來找這個姊姊，他在市區少數的同村人脈，辦公室的人見他異於常人，這種人往往天賦異稟，正好有人來兜售彩券，姊姊叫他幫她選張彩券，他手縮了起來，直說：「姊姊，不行啦，警察會抓去！」

性騷擾的事毫無疑問姊姊相信他，只是村裡的人都莫可奈何了，何況村外的人，要不就自立自強，要不就別再往市區裡跑。

阿J是最常叫我姊姊的人，女性分兩類，老的叫「阿婆」，不老的叫「姊姊」。他母親大概是覺得他形容的這個姊姊有點奇怪，特地上門來確認真有其姊，那時我正好戴頂帽子蹲在昏暗的廚房忙著，她望進來，我們都笑了。

兒時的鄰居玩伴曾告訴我，她認得我去找她的腳步聲，而阿J那拖遲的落拍的腳步聲我認得，家裡人都認得。他來了總是快拍我手肘兩下，說：「姊姊，我跟汝講喔，」講什麼不知所云，我得發揮聯想，揣測，推敲，拼湊，常常就隨便聽聽，他帶來的不明就裡的小道消息。想來好笑，我們似乎既同類又互補，就關注村莊的事情，就描述村莊的事情。有時客廳人多，電視開著，他會被吼：「好啦，惦惦！」「活欲吵死！」靜了兩分鐘，他又快拍我手肘兩下，「姊姊，我跟汝講喔。」

母親的腳傷歷經骨髓炎、蜂窩性組織炎，出院入院轉院，六個禮拜的抗生素注射，數次清創，終於得以返家。傍晚我沿著海岸走，廟埕無，雜貨店門邊也無阿J蹤影。他母親說，他只會去雜貨店和我家，雜貨店老闆娘疼他，但她不在了。途經阿J家，遠望廳底亮著，他房間暗的，在鄉村直接上門不突兀，先打電話反而有事，最好是阿J在門口，我會大動作朝他揮手。有時我招阿J一同散步，他有講未了未盡的「姊姊，我跟汝講喔……」

前去一片昏暗空蕩，划船隊來過又走了。每年夏天到此一遊，划船隊紮營在活動中心的日光燈下，獨木舟排列於戶外水泥空地，他們將暑假帶來，帶走一個夏天。有一次我們在門口停下來，我想找話和隊員聊聊，聽他們說此村彼村，阿J拾階而上，走到一個坐在椅子上的男子身旁，兩手擱在他肩膀上，按摩，阿J表示友好的起手式。有那麼一秒我怕人家揮開他的手。原來他們相識，阿J選擇隊上較老江湖模樣的人。

就好像一直聽到友人的腳步聲，他卻過門不入，不見阿J這村子淡漠無聊。我至少得去通知他，阿婆腳好了，返家了。他家廳底亮著，門外的矮厝也亮著，看似黃昏轉場諸事未完，卻安安靜靜，一句「有人在嗎？」喊不出口，我靠近矮厝門口，見阿J獨坐在離我不到一公尺的門邊，面前一桌子菜，他眼底無一桌子菜，直視圓桌對面不知是牆壁還什麼出神，我從未看過他如此肅穆，近乎法相莊嚴，在我更開不了口之際，他忽然扭動脖子，瞪大眼睛，說：「姊姊，汝返來矣。」●

■【鸚鵡所住】隔週週二見刊。

