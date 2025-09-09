【自由副刊】 孫金君／周夢蝶的麵食

周夢蝶先生肩上站著小玄鳳鳥。

文．照片◎孫金君

詩人周夢蝶是河南人，想來應該喜歡麵食。但他在〈我選擇〉這首詩中有一句寫說：「我選擇，冷粥、破硯、晴窗」，可見他在平日生活中也挺愛喝粥吃稀飯的。不過他到了晚年時，因為牙口和胃不好，每天幾乎都以麵條為主食。

從小喜歡吃米飯的我，對麵食比較不感興趣。除了偶爾到台菜館吃頓清粥小菜，在家煮個地瓜稀飯較是常事。濃稠泛著米香的粥加上甘甜的地瓜，那真是能撫慰腸胃的美味。至於麵食，我較少吃，所以對煮麵也不太在行。

我和詩人周夢蝶住得很近，經常會去向他請教一些文學和詩作方面的事，受益良多。那天一早我去看望他，並帶著小玄鳳鳥去陪他開開心。我興沖沖地和他老人家說：「來煮粥吧！」

他竟搖搖手：「不！」

我覺得有點訝異，但看到廚房放著一包包麵條，於是決定：那就煮麵吧！

熱騰騰的麵，歡歡喜喜端到他桌上。他老先生嘗了一口說：「不行太硬！」

就這樣來來回回，煮了又煮，只差沒把我熱急厥去了！

最後他終於不忍了，親自教我如何煮麵，等水滾後，加鹽放麵條，蓋上鍋蓋燜個幾分鐘，再撒上菠菜、青葱，澆下蛋汁。一鍋白麵條頓時顯得鮮活充滿能量起來。

我揣摩著這過程，雖似簡單，但重點在燜鍋時的「等」！有的人喜歡吃有嚼勁的麵，有的人喜歡吃軟硬適中的麵。而周公的最愛則是軟而滑順的麵，所以必得加鍋蓋，等上幾分鐘，讓麵條舒展之後，才能得到這容易下嚥的麵條，而他的腸胃也得以消化吸收。人生不亦如此，依著年齡層，各有各的生活方式與步調，每個步驟與環節雖說都很重要，但有時少了個「等」就行不通了，《莊子．逍遙遊》：「且夫水之積也不厚，則其負大舟也無力。」許其中關鍵，就靠「等」這功夫，水少時只能負小舟，命之所然，然而等到因緣俱會，水積厚了，自也是負起大舟的時刻了。

人的一生，總在等。等雨停、等花開、等一個答案，等對的人，也等一段懂得的時光。小時候等長大；長大後才明白，自由裡藏著責任，願望裡藏著取捨。走在人生路上，我們等車、等人、等命運的安排，想來無非是等著自己；身為台灣最傳奇的詩壇苦行僧，周公從武昌街一段七號明星咖啡前擺書攤起就一直在等，直到成為孤獨國國王，行行詩裡透著禪意，周公終於等到了自己，等到了那成熟的自己到來，等著因緣俱會地起飛。

至於那碗麵的清淡與軟順，則是周公教我的人生態度！人生的火候，老人家最懂，酸甜苦辣都得慢慢熬來細細品。

一切彷彿昨日，這記憶的罐子，已化為無盡的懷念。●

