自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 孫金君／周夢蝶的麵食

2025/09/09 05:30

周夢蝶先生肩上站著小玄鳳鳥。周夢蝶先生肩上站著小玄鳳鳥。

文．照片◎孫金君

詩人周夢蝶是河南人，想來應該喜歡麵食。但他在〈我選擇〉這首詩中有一句寫說：「我選擇，冷粥、破硯、晴窗」，可見他在平日生活中也挺愛喝粥吃稀飯的。不過他到了晚年時，因為牙口和胃不好，每天幾乎都以麵條為主食。

從小喜歡吃米飯的我，對麵食比較不感興趣。除了偶爾到台菜館吃頓清粥小菜，在家煮個地瓜稀飯較是常事。濃稠泛著米香的粥加上甘甜的地瓜，那真是能撫慰腸胃的美味。至於麵食，我較少吃，所以對煮麵也不太在行。

我和詩人周夢蝶住得很近，經常會去向他請教一些文學和詩作方面的事，受益良多。那天一早我去看望他，並帶著小玄鳳鳥去陪他開開心。我興沖沖地和他老人家說：「來煮粥吧！」

他竟搖搖手：「不！」

我覺得有點訝異，但看到廚房放著一包包麵條，於是決定：那就煮麵吧！

熱騰騰的麵，歡歡喜喜端到他桌上。他老先生嘗了一口說：「不行太硬！」

就這樣來來回回，煮了又煮，只差沒把我熱急厥去了！

最後他終於不忍了，親自教我如何煮麵，等水滾後，加鹽放麵條，蓋上鍋蓋燜個幾分鐘，再撒上菠菜、青葱，澆下蛋汁。一鍋白麵條頓時顯得鮮活充滿能量起來。

我揣摩著這過程，雖似簡單，但重點在燜鍋時的「等」！有的人喜歡吃有嚼勁的麵，有的人喜歡吃軟硬適中的麵。而周公的最愛則是軟而滑順的麵，所以必得加鍋蓋，等上幾分鐘，讓麵條舒展之後，才能得到這容易下嚥的麵條，而他的腸胃也得以消化吸收。人生不亦如此，依著年齡層，各有各的生活方式與步調，每個步驟與環節雖說都很重要，但有時少了個「等」就行不通了，《莊子．逍遙遊》：「且夫水之積也不厚，則其負大舟也無力。」許其中關鍵，就靠「等」這功夫，水少時只能負小舟，命之所然，然而等到因緣俱會，水積厚了，自也是負起大舟的時刻了。

人的一生，總在等。等雨停、等花開、等一個答案，等對的人，也等一段懂得的時光。小時候等長大；長大後才明白，自由裡藏著責任，願望裡藏著取捨。走在人生路上，我們等車、等人、等命運的安排，想來無非是等著自己；身為台灣最傳奇的詩壇苦行僧，周公從武昌街一段七號明星咖啡前擺書攤起就一直在等，直到成為孤獨國國王，行行詩裡透著禪意，周公終於等到了自己，等到了那成熟的自己到來，等著因緣俱會地起飛。

至於那碗麵的清淡與軟順，則是周公教我的人生態度！人生的火候，老人家最懂，酸甜苦辣都得慢慢熬來細細品。

一切彷彿昨日，這記憶的罐子，已化為無盡的懷念。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應