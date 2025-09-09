自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】摔倒 人生必修課

2025/09/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／楊雅茜

「痛是一種提醒，也是一劑良藥」，摔倒是一門人生的必修課，所以你可以喜歡上疼痛的感覺、珍惜疼痛帶來的敏銳。

小學時我曾是羽球校隊的成員，也在比賽中獲得不錯的成績。但高年級的某天，發現肩膀因為先天問題，常在做某些動作時會感到非常疼痛；在醫師的叮嚀下，不能再從事這項我最喜歡也最擅長的運動，有一段時間因此感到沮喪、難過。

漸漸地，我學會如何轉換姿勢而不影響日常生活及活動，就像學會可以摔倒，但盡量不讓自己受傷。

經過反覆練習後發現：深呼吸及冥想等轉移注意力的方式，可以讓疼痛程度減低，甚至覺得「要珍惜疼痛的感覺，因那是身體在發出警訊」。每當肩膀疼痛，我就知道使用過度，該讓它休息了！也因為這樣，我開始學習其他的運動項目，現在在籃球場上也有不錯的表現，並發現只要肯努力練習，人的潛能是無限的。

許多人都認為孩子從小遠離父母很可憐，是一件負面的事，但其實並不盡然。我從小就被送去海外叔叔家念書，直到10歲才重回媽媽的懷抱，很多人知道我的經歷，都會報以同情的眼神，但這段經驗卻是我人生中的美好回憶。在那些日子裡，我學會了很多生活自理的能力，不只學習進度超前同齡的孩子，更開闊了我的視野、培養了寬廣的國際觀，讓我獲益良多。就像曾讀過的一本書上說：「摔就摔吧，只要能再站起來就是好的，只要擁有一雙願意去發現美好的眼睛和勤勞的手，壞的也能變成好的。」我想這就是人們常說的「境隨心轉」， 許多負面的事只要心念一轉，馬上就變得光明燦爛、海闊天空了。

小時候曾經非常著迷於一部卡通，裡面的主角「嚕嚕米」經常會坐在電視機上。某天，我趁著家中大人午睡時試著爬上電視櫃，結果不僅櫃子倒下摔壞了電視，右腳也因此受傷打了石膏，有好長一段時間行動不便，走路、上廁所及洗澡都要人幫忙，包裹著石膏的那隻腳又臭、又癢，超級不舒服，此次意外事件讓我領悟到「不受傷的摔倒」比「避免摔倒」更加重要。

人生旅程充滿許多新奇事物，是我們從未接觸過的，或許會遭遇未知與危險，但不能因為害怕摔倒就不去嘗試任何新事物。唯有學會事前整備，多聽師長、父母或前輩的建議，強化「不受傷的摔倒」技能，勇於接受挑戰與創新，才能讓自己成為更堅強、更有能力的人。

