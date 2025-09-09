【家庭plus．香草隨食札記】蕁麻 既毒又補

蕁麻的葉緣有鋸齒，莖葉布滿細小的刺毛，一旦輕觸，皮膚立即感受刺痛與灼熱感。

文、圖／蔡以倫

多年前在溪頭山林裡，曾看見「小心咬人貓」警示牌。乍看以為有凶猛野貓出沒，後才明白，「咬人貓」其實是「蕁麻」（Nettle）別稱。它的葉緣有鋸齒，莖葉布滿細小的刺毛，一旦輕觸，就像無數微型針管，將蟻酸釋入皮膚，立即感受刺痛與灼熱感。這樣的痛徹體驗，也讓「蕁麻疹」成為日常語彙，用來形容突如其來的過敏反應。

近日造訪北海道函館山，步道旁再度與蕁麻不期而遇，熟悉的敬畏再次浮現，提醒我們在自然裡應懷抱謙卑。蕁麻是典型「先驅植物」，能覆蓋裸露地表，避免土壤流失，也是蝴蝶幼蟲食草。它的刺毛不僅保護自身，也阻擋掠食者，默默守護環境。

請繼續往下閱讀...

若在野外不慎觸碰蕁麻，民間流傳緩解方式：如找尋姑婆芋、左手香等含植物鹼草本汁液塗抹，中和酸性。方法雖簡便，但也展現傳統智慧與自然相處的經驗。

有趣的是，人們在郊野總想避開蕁麻，但在歐美，它卻搖身一變成珍貴草本。經過燙煮或烘乾後，刺毛失去作用，嫩葉可入湯、燉菜，或乾燥後泡茶。蕁麻葉含有維生素A、C、K，以及鈣、鐵、鎂等礦物質，營養價值高；同時具有抗發炎、抗過敏、促進循環作用，能緩解關節疼痛、濕疹與過敏症狀。中世紀歐洲，人們將蕁麻茶視為「春日補品」，用以補充營養、提升活力。

回想起來，蕁麻正是自然兩面性的縮影：一方面，以刺毛提醒人類不可輕忽；另一方面，卻將能量與滋養深藏於細緻的葉片中。它既是令人退避三舍的「毒草」，也是能化為良方的「藥草」。

蕁麻就像一種大自然的啟示──有些事物表面刺痛難耐，若能換個角度理解，往往也能轉化為生命的養分。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法