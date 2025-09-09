自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婆媳過招】保持距離 才有喘息空間

2025/09/09 05:30

保持距離 才有喘息空間保持距離 才有喘息空間

文／杜瑋洳

碰到劉太太，發現她容光煥發，還剪了頭輕俏髮型，整個人看起來年輕不少歲，細問才知兒子和媳婦已自立門戶，搬遷成立小家庭。

聽到這消息讓我有些驚訝，因為劉太太非常疼惜兒子。孩子雖結婚，她知道孩子薪資尚不足買房，於是要兒子媳婦先住家裡，可以省下房租，等存夠錢再去買房。當下兒媳不是非常認同，但還是勉為其難答應同住。

本來劉太太滿懷期待，想與兒子媳婦建構幸福家庭，沒想到婚後婆媳摩擦不斷，兒子更因此常和劉太太爭執。那段時間每次見到她，眉宇間透露出她內心的煩躁，兒子幾次提搬家，她都因不捨而極力挽留，最後終於引爆更大衝突，甚至要斷捨母子情分。

劉太太悲傷的神情突然話鋒一轉，輕歎一聲說後來她終於想開了，也聽先生的話「放手」了！兒子媳婦搬走後，現在假日會回家一起吃午餐，破裂的情感也慢慢修復中。劉太太眉心敞開地笑說：「原來放手也是一種幸福！」回家後細思這句話，也提醒我，懂得放下固執，樹大分枝，保持距離讓彼此有喘息的空間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應