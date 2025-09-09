【家庭plus．婆媳過招】保持距離 才有喘息空間

保持距離 才有喘息空間

文／杜瑋洳

碰到劉太太，發現她容光煥發，還剪了頭輕俏髮型，整個人看起來年輕不少歲，細問才知兒子和媳婦已自立門戶，搬遷成立小家庭。

聽到這消息讓我有些驚訝，因為劉太太非常疼惜兒子。孩子雖結婚，她知道孩子薪資尚不足買房，於是要兒子媳婦先住家裡，可以省下房租，等存夠錢再去買房。當下兒媳不是非常認同，但還是勉為其難答應同住。

本來劉太太滿懷期待，想與兒子媳婦建構幸福家庭，沒想到婚後婆媳摩擦不斷，兒子更因此常和劉太太爭執。那段時間每次見到她，眉宇間透露出她內心的煩躁，兒子幾次提搬家，她都因不捨而極力挽留，最後終於引爆更大衝突，甚至要斷捨母子情分。

劉太太悲傷的神情突然話鋒一轉，輕歎一聲說後來她終於想開了，也聽先生的話「放手」了！兒子媳婦搬走後，現在假日會回家一起吃午餐，破裂的情感也慢慢修復中。劉太太眉心敞開地笑說：「原來放手也是一種幸福！」回家後細思這句話，也提醒我，懂得放下固執，樹大分枝，保持距離讓彼此有喘息的空間。

