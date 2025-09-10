自由電子報
藝術文化

【藝術文化】第28屆台法文化獎頒獎 李遠：藝術是台灣通往世界最短距離

2025/09/10 05:30

在尚侯貝．皮特（中）主持下，李遠（右）與博恩那．史蒂恩完成未來5年繼續合作的簽約儀式。（記者凌美雪攝）在尚侯貝．皮特（中）主持下，李遠（右）與博恩那．史蒂恩完成未來5年繼續合作的簽約儀式。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠首訪法國，最重要行程是於法國當地時間8日晚間，在法國最高學術殿堂法蘭西學院大院士會議廳，與法蘭西學院人文政治科學院年度主席尚侯貝．皮特（Jean-Robert Pitte），以及終身祕書博恩那．史蒂恩（Bernard Stirn），共同頒發「第28屆台法文化獎」；同時，也簽署了2026至2030年續約協議，李遠說：「藝術，是台灣通往世界的最短距離。」

「台法文化獎」由文化部與法國法蘭西學院共同辦理，旨在表彰對推動台灣文化藝術有特殊貢獻的歐洲及台灣機構或人士。每屆得獎者皆由台法評審委員共同遴選，於法蘭西學院頒獎。李遠說明，自1996年起至今29年，共有52名得獎者，促成台、歐間的深度對話與理解。

此次頒發的「第28屆」獲獎者是2024年評選出的，2025年「第29屆」的評選會議則於8日上午舉行，除了李遠出席外，台灣方面的評審委員還有北教大名譽教授林曼麗，評選結果將擇日公布。

8日晚間頒發的「第28屆」獲獎者，一位是法國維蘇亞洲國際影展（Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne）；另一位則是深耕歐洲，且從歐洲紅回台灣的編舞家蔡博丞。

李遠表示，首次以文化部長身分站在法國最具歷史與聲望的學術殿堂，向所有致力台、歐文化交流的朋友致上最誠摯的感謝，對他而言是一個無比榮幸的時刻。本屆得主鐵胡萬及蔡博丞，前者透過影像推動文化交流，後者透過舞蹈建構藝術對話，在世局動盪之際，不同文化間的對話，依然能夠透過藝術持續延伸與深化，正是台法文化獎設立的初心與精神。

尚侯貝．皮特表示，台法文化獎突顯台灣與歐洲關係的重要性；博恩那．史蒂恩則認為，台法文化獎的設立根植於雙方共享的人文主義與民主政治兩大價值，在尊重造就多元世界的文化差異，同時，持續於共同價值的鞏固基礎上密切合作，因此，雙方也簽署未來5年續約協議，確認台法關係的蓬勃發展與永續經營。

