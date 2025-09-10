限制級
【藝術文化】蔡博丞深耕歐洲 期待把台灣文化藝術帶向世界各角落
文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給蔡博丞。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／巴黎報導〕作品先獲歐洲人肯定才紅回台灣的蔡博丞，於2014年創立丞舞製作團隊B.DANCE並擔任藝術總監，作品《浮花》獲2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，後又憑作品《怒》獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019至2020年「年度新銳編舞家」，成為目前台灣舞蹈界除了雲門之外，最負國際盛名的編舞家之一。
蔡博丞說，做為青中生代的創作者，能在此刻獲頒這項文化榮譽，對他來說是一個全新的起點，也強調創作不僅是自我表達，更是回應時代與社會的一種方式。他最大的願望，是把源於母土台灣的藝術，帶到世界所有的角落。
