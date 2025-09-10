【藝術文化】蔡博丞深耕歐洲 期待把台灣文化藝術帶向世界各角落

文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給蔡博丞。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕作品先獲歐洲人肯定才紅回台灣的蔡博丞，於2014年創立丞舞製作團隊B.DANCE並擔任藝術總監，作品《浮花》獲2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，後又憑作品《怒》獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019至2020年「年度新銳編舞家」，成為目前台灣舞蹈界除了雲門之外，最負國際盛名的編舞家之一。

蔡博丞說，做為青中生代的創作者，能在此刻獲頒這項文化榮譽，對他來說是一個全新的起點，也強調創作不僅是自我表達，更是回應時代與社會的一種方式。他最大的願望，是把源於母土台灣的藝術，帶到世界所有的角落。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法