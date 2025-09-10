自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「青春接棒」展實力 第9屆新秀舞台10月登場

2025/09/10 05:30

第9屆「承功—新秀」舞台將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心登場。（記者董柏廷攝）第9屆「承功—新秀」舞台將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心主辦的第9屆「承功─新秀舞台」將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心登場。本屆以「青春接棒．舞台競技」為主題，邀集12個團隊，共13位新秀參與演出，展現戲曲新生代的實力。

傳藝中心主任陳悅宜指出，本屆首次將布袋戲及說唱藝術納入，期望各劇種都能培養出新秀，並透過舞台淬鍊，讓年輕演員有機會承擔主演角色，展現傳承的決心。策展人張旭南表示，本屆主題不僅展現新秀接班氣勢，也呼應青春無畏、勇往直前的精神。今年參演的新秀裡，有8成為首次參與劇展，顯示傳統戲曲新生代人才不斷湧現。

演出陣容方面，鴻明歌劇團吳承恩將演出《華容道》；石惠君戲曲劇坊黃柔薰則詮釋《忠義膽．寇珠魂》的寇珠一角；李靜芳歌仔戲團陳韻竹挑戰經典作品《穆桂英破洪州》；客家戲新秀江宇皓演出《呂布與貂蟬》；當代傳奇劇場林益緣則在《海舟過關》中展現武丑本色；國光劇團林昱慈將演出《周仁獻嫂》；國立台灣戲曲學院武旦陳玉白則挑戰《武松打店》的孫二娘；台灣豫劇團由劉冠廷與邱昭源攜手出演《戰馬超》中的馬超與張飛。

偶戲與說唱部分，台北木偶劇團廖群瑋將以《孝子復仇》呈現文武兼備的表演；嘉義長義閣掌中劇團高鳴緯則推出《水滸傳之天傷星武松》；此外，漢霖民俗說唱藝術團黃孝將在《說唱本領：一舉成名》中結合相聲、竹板快書與數來寶等元素，展現說唱在當代的全新樣貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應