【藝術文化】「青春接棒」展實力 第9屆新秀舞台10月登場

第9屆「承功—新秀」舞台將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心主辦的第9屆「承功─新秀舞台」將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心登場。本屆以「青春接棒．舞台競技」為主題，邀集12個團隊，共13位新秀參與演出，展現戲曲新生代的實力。

傳藝中心主任陳悅宜指出，本屆首次將布袋戲及說唱藝術納入，期望各劇種都能培養出新秀，並透過舞台淬鍊，讓年輕演員有機會承擔主演角色，展現傳承的決心。策展人張旭南表示，本屆主題不僅展現新秀接班氣勢，也呼應青春無畏、勇往直前的精神。今年參演的新秀裡，有8成為首次參與劇展，顯示傳統戲曲新生代人才不斷湧現。

請繼續往下閱讀...

演出陣容方面，鴻明歌劇團吳承恩將演出《華容道》；石惠君戲曲劇坊黃柔薰則詮釋《忠義膽．寇珠魂》的寇珠一角；李靜芳歌仔戲團陳韻竹挑戰經典作品《穆桂英破洪州》；客家戲新秀江宇皓演出《呂布與貂蟬》；當代傳奇劇場林益緣則在《海舟過關》中展現武丑本色；國光劇團林昱慈將演出《周仁獻嫂》；國立台灣戲曲學院武旦陳玉白則挑戰《武松打店》的孫二娘；台灣豫劇團由劉冠廷與邱昭源攜手出演《戰馬超》中的馬超與張飛。

偶戲與說唱部分，台北木偶劇團廖群瑋將以《孝子復仇》呈現文武兼備的表演；嘉義長義閣掌中劇團高鳴緯則推出《水滸傳之天傷星武松》；此外，漢霖民俗說唱藝術團黃孝將在《說唱本領：一舉成名》中結合相聲、竹板快書與數來寶等元素，展現說唱在當代的全新樣貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法