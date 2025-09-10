【藝術文化】庄頭劇場9/12登南竿 舞鈴獻演《生命之光》

舞鈴劇場將以《生命之光》點亮連江南竿島。（舞鈴劇場提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部「文化平權巡演—庄頭劇場 藝日限定」今年延續文化平權的理念，與離島3縣市共同主辦3場大型表演藝術活動，繼澎湖、金門後，9月12日將帶來壓軸演出，由舞鈴劇場獻演《生命之光》，邀請在地鄉親感受連江限定的奇幻魅力。

文化部表示，舞鈴劇場甫代表台灣登上日本大阪世界博覽會主場館Expo Hall，世界首演《山海天光》，以融合傳統技藝「扯鈴」與現代科技的創新表演，跨域結合扯鈴、舞蹈、音樂、新馬戲，綻放神奇魅力。

此次舞鈴劇場將為庄頭劇場獻上跨越語言文化的精緻大作《生命之光》，將以瑰麗夢幻、虛實交錯的舞台幻境，媲美百老匯音樂劇的演出，引領觀眾從創世紀的海洋啟程，歷經水、火、地、風的試煉，最終找到生命中最美的那一道光，呈現充滿想像和磅礴震撼的舞鈴世界。

庄頭劇場離島壓軸場將於9月12日晚間7點在連江縣南竿鄉山隴白馬王公園登場。演出詳詢「文化平權巡演 庄頭劇場 藝日限定」臉書。

