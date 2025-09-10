自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】庄頭劇場9/12登南竿 舞鈴獻演《生命之光》

2025/09/10 05:30

舞鈴劇場將以《生命之光》點亮連江南竿島。（舞鈴劇場提供）舞鈴劇場將以《生命之光》點亮連江南竿島。（舞鈴劇場提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部「文化平權巡演—庄頭劇場 藝日限定」今年延續文化平權的理念，與離島3縣市共同主辦3場大型表演藝術活動，繼澎湖、金門後，9月12日將帶來壓軸演出，由舞鈴劇場獻演《生命之光》，邀請在地鄉親感受連江限定的奇幻魅力。

文化部表示，舞鈴劇場甫代表台灣登上日本大阪世界博覽會主場館Expo Hall，世界首演《山海天光》，以融合傳統技藝「扯鈴」與現代科技的創新表演，跨域結合扯鈴、舞蹈、音樂、新馬戲，綻放神奇魅力。

此次舞鈴劇場將為庄頭劇場獻上跨越語言文化的精緻大作《生命之光》，將以瑰麗夢幻、虛實交錯的舞台幻境，媲美百老匯音樂劇的演出，引領觀眾從創世紀的海洋啟程，歷經水、火、地、風的試煉，最終找到生命中最美的那一道光，呈現充滿想像和磅礴震撼的舞鈴世界。

庄頭劇場離島壓軸場將於9月12日晚間7點在連江縣南竿鄉山隴白馬王公園登場。演出詳詢「文化平權巡演 庄頭劇場 藝日限定」臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應