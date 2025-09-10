自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 曾怡／外島水族館優待票

2025/09/10 05:30

圖◎阿力金吉兒圖◎阿力金吉兒

◎曾怡 圖◎阿力金吉兒

我從來沒去過澎湖。

隔壁床發出了模糊的打呼聲，隔著簾幕，彷彿來自深海。白天的時候經過廁所時陡然間一瞥，發現那床原來睡著一個極老極老的女性長者，照顧者是她的白髮女兒，看著比我父母的年紀都還要再大些。

我開始聽她們說話。老者的腔調已被時間加密到幾乎無法聽清了，唯有老女兒時而不耐、時而鼓勵的話語，伴隨著尿布解開時，席捲病房的混濁氣味。老者似乎偶爾會被困在夢囈與譫妄之中，在深夜不斷地喊著女兒的名字，簾子遮蔽了她們的動向，我分不清女兒是睡著了，還是不在？那一聲一聲的呼喚，反而將我這個陌生人的女兒給喚醒。

外島水族館優待票，票根夾在圖書館借回來的書裡，艾莉絲．孟若的《雌性生活》，健康的人從桌上隨手送來的，來自乾燥的陸地。我體溫穩定了之後，看著那來自陌生人的旅遊贈遺，才明白這是一趟水族館深度旅遊。票根上面有隻綠蠵龜，瞪大眼睛看著我，似乎也對自己游了這麼久這麼遠感到困惑。我問牠：「你認為終點在哪裡呢？」

牠游出去替我找了護理師。護理師一床一床將救命的水打進我們乾涸的身體。

白天時曾聽到離我最遠的那床女孩，聲音嘹亮向醫生爭取出院，她說一定得在端午節前回老家。「因為我端午節要回家曬太陽。」自此我知道她來自岸上。隔天她就悄無聲息地出院了，換住進來一個剛做完氣切手術的中年男性，痰時常堵塞，身體深處會發出像是鴿子般的聲音。一隻天上飛的，受傷的粉鳥，不知何故，沉入了水族館當中。夜裡我聽他低吟，試圖解開他無法言說的祕密，而這一晚，隔壁床的女性長輩不再呼喚女兒的名字，而是和我一樣，隔著粉色簾幕，聽一隻受傷的鴿子不時震動喉嚨，直到睡去。

聽到她發出鼾聲，我也闔眼睡了。

母親從台北坐車下來看我。這是她第一次坐高鐵，在電話裡抱怨：「真貴。」看到我在病床上的樣子，卻二話不說將錢匯給了我，囑我不可再為金錢煩憂。我很想問她，養一個成年了還無法獨立的身心障礙的女兒，貴嗎？水族館的玻璃卻將急切的話語撞成氣泡，聽在她耳裡，僅剩求救的呼聲，因此更辛勤更賣力地工作。

她回去了以後，我因病情拖著點滴架不停來回廁所，雙手反覆搓洗到溼疹發作。一次我看向鏡中，忽然看見了一個年長女性的臉龐，一閃而過。我困惑地想她是誰，難道是隔壁臥床長者的魂魄？又或者長者的女兒，一個和我母親差不多年紀的女人？又或者，一瞬間我看到了垂老的自己？病房中的那片鏡子，似乎是水族館的生死閾界，看向鏡中自己時，也隱約看見了有情眾生。

那天晚上，還是聽見鴿子的啼哭。這是我第一次仔細聆聽鴿子的聲音。十八歲時曾在校園裡撿到瀕死的鴿子，一開始還有氣息，兩、三小時後斷氣，我們一行剛成年的女學生們流著淚無措了好一陣，才決定將牠埋進土裡，怕野狗尋來，土挖得更深。那鴿子自頭至尾沒有任何聲音，將死之軀，是否就是如此安靜？我摸向左側唯一的、正在發炎的腎臟，因它痛苦但無聲，我延後了就醫，發現時全身的血液已被細菌侵蝕。

那床新搬來的鴿子究竟想說什麼呢？和票根上的外島綠蠵龜一樣，泡在水中沉默搖擺，這裡是深沉的病海，語言無法傳遞。在一房四床各自深沉的呼吸聲中，我想起幼時一家出遊，小客車將駛上高速公路之前，母親都會要求父親停車在加油站，她想去上廁所。在等待的時刻，父親總會調皮地將汽車啟動，慢速駛離原地，而從廁所出來的母親，只能快步跟上，以免被丟下。

「我們來放你媽媽粉鳥。」

世上爽約的人何其多，被放的粉鳥都飛去哪裡了呢？至少我確知，其中一隻就在這間病房裡，呼出的氣息都成為泡沫，打溼的翅膀暫時無法飛翔。

趕不上的人會被放粉鳥，母親怕被丟下的小跑步深映在我的童年記憶裡。她的頻尿問題似乎是心因性，與焦慮有關，而我繼承了她的宿命，卻又青出於藍，因怕被世間丟下，憋尿憋進了醫院，差點葬送僅存的腎臟。無人照顧的空檔，我一手推著點滴架，一手拿著水壺穿越護理站，游泳到茶水間，為了排尿水喝得太多，食欲不振。我似乎是整個樓層少數行動自如的病人，能跑能跳，水陸雙棲，在健全人的世界不願被丟下，被夾在誰的書裡，迷迷糊糊地就游過了台灣海峽。

綠蠵龜陪伴著我，有時遠行到孟若書中加拿大的小鎮，有時神遊回我北部的公寓老家，分不清外頭日夜，隔簾拉上就是蓋上一層薄薄的土。護理師巡房的時間提醒了時間流逝，不同面孔或親切或嚴厲，夜班換成了日班，點滴流速與低油鹽餐，日子味同嚼蠟。我夜裡反覆高燒，昏沉如浪，差點危及性命，四、五日後，高燒退了，也輪番見過了親友，又開始坐不住，忽然懂了票根上寫「優待票」的意思，也想要像那趕在端午節前央求醫生出院的女孩一樣，奔赴自由。

有一日，在廁所脫下衣服準備洗澡，醫生隔著門宣布我可以出院了。這位醫師和他的學生總是匆匆地來匆匆地走，就好像病床前不宜久留，但或許也僅是因為，還有更多受傷的鳥墜入了海中。

隔壁臥床老者的照顧者輪班成了她的兒子，我仍然隔著粉色簾幕聽他們一家人憩息。兒子對待她像對待嬰兒一樣耐心，白天也勤快地推著她出去散步，夜裡老者卻不喚他的名字，而是死海一樣地沉默。（她的女兒換班回家了，回到陸地上。水族館外的她是什麼模樣呢？）鴿子的太太則在眾人臨睡前衝出病房，在護理站前尖聲控訴護理師失職，聲淚俱下。（心因性的，她怕被丟下。鴿子在哪，飛遠了嗎？）還有一床是安靜的一家人，有天隔簾拉開，我才發現照顧者含病人竟有三人，擠在那小小空間幾乎無聲，靜心等待厄運被大水沖走。

我的伴侶週末下班後來當照顧者，如今已跟上腳步，飛回崗位工作。許是即將出院，心態有些躁動，這一晚睡不太好，護理師在外移動腳步的聲響一聲聲敲擊著病房的牆。隔天我深怕勞煩親友，拿了住院期間的行囊，自己叫車回到了家。水族館外豔陽溼熱，端午已過，陽光如常殘酷，我來不及曬，將打溼的羽翼披上，將臥房布置為病房，在抗生素的藥效下陷入日日深眠。

被夢驚醒的時刻，自責昏睡太久，成群的鴿子就破土而出，從旁飛過。

事實上我老早就被這世界放粉鳥了，只是不願承認。

國小開始，每學期都會有一天的中午被父母從學校裡領走，搭車去台大醫院照腎臟超音波。全台最頂尖的醫療中心，大廳總是擠滿了人，日光燈的照射下，人人的顴骨都凹成了魚的模樣，等待掛號繳費領藥住院出院，這裡是異於外界的魔幻時空，泛著青白色的光。太年幼的時候，尿液檢查的環節，母親甚至是和我待在醫院美食街超過半日，親自拿著尿杯等我解尿，偶爾沾了手卻不以為意。就如同我隔壁床老者的女兒為她換尿布那樣，對待失能的長者，時而不耐，時而鼓勵。

幼時的我以為，每學期只有那一天會和別人不一樣。也許因為這一天是來自醫院的一天，異界一天，人間十年，住院七天我已走完一生，世界也快得讓人趕不上了。那鏡中女人的遲暮面孔，也許真的是我，是母親，也是隔壁臥床老者，更是老者的女兒。醫院的青白照明動搖了磁場，水族館裡的婦孺殘老，無論在人間是何模樣，在這裡都幻化成群魚貫入夢。出院後，我經常想到隔壁床的高齡老者，經常想她的病況如何呢？她怎麼樣拉拔兒女長大？為何不呼喊兒子的名呢？她怎麼樣地行過終生？我從未近身去看過她的長相，觸摸她布滿皺紋的肌理，卻因隔簾輕薄，聞到了她排泄的氣味，在深夜聽過她的呼聲，受到召喚而起，感受到一種從未有過的親密。

活在世上太過焦慮，以致於傷了腎損了氣，出院體力大不如前，常臥病榻，經常憂心地想著一時的康復只是假象，因為世上的細菌萬千，而腎和我孤零零的一個。恍惚間，我想起自書頁飄落而出的票根，上頭有隻像我一樣離家百里的海龜，睜著明亮的眼，嘴角拉開彷彿在笑，前肢划動泅泳，那張開的手，斑駁著紋路，堅硬似岩石，又像展開的羽翼。

海龜的游速能與飛鴿的飛速一樣快嗎？水的阻力這麼大，我經常在深夜被窗外狂飆而去的車聲驚醒，在心中默禱：慢一點、再慢一點，請等等來不及的海龜。

從醫院出來後，手背上的溼疹愈發嚴重，有五十元硬幣的大小苔蘚化，變得厚實而乾燥，充滿皺紋，像是誤入龍宮的浦島太郎，被蓋了入館章。

命運對我優待，唯有手背一塊衰變，成為老者。

端午過後即將夏至，之後入秋。四季推移，我將康復，也將老死。走在路上，我終於曬到了太陽，路樹重影，汗流浹背間，經常不肖地希望時間靜止，讓這病軀永遠匱乏落後，為所愛之人代償，這樣，他們就能永保青春。類似這樣介於孝與不肖的心態反覆，和病情一致。收了媽媽的錢，我也想著要多陪她說說話，才顯得不會太像裝病騙錢的女兒，但每次家人打來電話時，還是三兩下語氣就轉為不耐，不愉快地掛斷，最後乾脆逃避聯絡。

這不耐來自一種羞愧，幾乎足不出戶的生活令我感覺自己沒用，此病廢了人也廢了心。躺在床上，自尊和自我價值感逐漸崩毀的一瞬，雲影籠罩世間，天空下起了雨。雨幕將天與地合而為一，海潮漲起，窗外暗影摺疊，這樣的逢魔時刻，水族館就在眼前。

視線模糊間，我屏息，拉開窗游入了雨中。●

