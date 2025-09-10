【自由副刊】 丘亦斐／流線型

◎丘亦斐

◎丘亦斐

．

終於又去看海

並不是為了確認離心力

也不是為了反覆試探

穿越霧的安全距離

其實

只是想騙取他唾液裡一點點

違禁的鹽

用來消毒那些不知何時開始發紫

早已停止呼吸――

．

不再野放的光

有些被那個篡改過的詞

刮花，另一些和我的病一樣

都擠在那一直打不開的抽屜裡

．

還未開口寒暄近況

心跳聲就被風翻了出來

結果還是先陪海

睡了一場

流線型的覺

．

事後無菸

他毫不掩飾的哈欠

一波一波

拍岸撲面而來

而我比時間還詞窮

無語地看著他

在看我，像等待一場

遇光則散的霧

．

並沒有難過到需要決堤的程度

只是有些光一旦黯淡了

再擅長折射的鹽

也只能讓那些泛藍的影子

在體內愈陷愈深

．

回程路上

導航一直報著

不記得存在過的街名

明明是往回家的方向

世界卻陌生得像一首

指名寫給我的外語歌

．

也許這就是後來學會的本事

把那些結痂的時光

磨到只剩極輕極薄的一層皮

好減少風阻

在每一段

不在乎被霧蒙眼的臨崖公路

繼續假裝

還能往前

．

直到某天

被那些泛藍的影子撞見

還在路上

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法