【自由副刊】 丘亦斐／流線型
◎丘亦斐
◎丘亦斐
．
終於又去看海
並不是為了確認離心力
也不是為了反覆試探
穿越霧的安全距離
其實
只是想騙取他唾液裡一點點
違禁的鹽
用來消毒那些不知何時開始發紫
早已停止呼吸――
．
不再野放的光
有些被那個篡改過的詞
刮花，另一些和我的病一樣
都擠在那一直打不開的抽屜裡
．
還未開口寒暄近況
心跳聲就被風翻了出來
結果還是先陪海
睡了一場
流線型的覺
．
事後無菸
他毫不掩飾的哈欠
一波一波
拍岸撲面而來
而我比時間還詞窮
無語地看著他
在看我，像等待一場
遇光則散的霧
．
並沒有難過到需要決堤的程度
只是有些光一旦黯淡了
再擅長折射的鹽
也只能讓那些泛藍的影子
在體內愈陷愈深
．
回程路上
導航一直報著
不記得存在過的街名
明明是往回家的方向
世界卻陌生得像一首
指名寫給我的外語歌
．
也許這就是後來學會的本事
把那些結痂的時光
磨到只剩極輕極薄的一層皮
好減少風阻
在每一段
不在乎被霧蒙眼的臨崖公路
繼續假裝
還能往前
．
直到某天
被那些泛藍的影子撞見
還在路上
