【自由副刊】 丘亦斐／流線型

2025/09/10 05:30

◎丘亦斐◎丘亦斐

◎丘亦斐

終於又去看海

並不是為了確認離心力

也不是為了反覆試探

穿越霧的安全距離

其實

只是想騙取他唾液裡一點點

違禁的鹽

用來消毒那些不知何時開始發紫

早已停止呼吸――

不再野放的光

有些被那個篡改過的詞

刮花，另一些和我的病一樣

都擠在那一直打不開的抽屜裡

還未開口寒暄近況

心跳聲就被風翻了出來

結果還是先陪海

睡了一場

流線型的覺

事後無菸

他毫不掩飾的哈欠

一波一波

拍岸撲面而來

而我比時間還詞窮

無語地看著他

在看我，像等待一場

遇光則散的霧

並沒有難過到需要決堤的程度

只是有些光一旦黯淡了

再擅長折射的鹽

也只能讓那些泛藍的影子

在體內愈陷愈深

回程路上

導航一直報著

不記得存在過的街名

明明是往回家的方向

世界卻陌生得像一首

指名寫給我的外語歌

也許這就是後來學會的本事

把那些結痂的時光

磨到只剩極輕極薄的一層皮

好減少風阻

在每一段

不在乎被霧蒙眼的臨崖公路

繼續假裝

還能往前

直到某天

被那些泛藍的影子撞見

還在路上

