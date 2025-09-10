自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張庭怡／迷信

2025/09/10 05:30

◎張庭怡◎張庭怡

◎張庭怡

扯上生死的職場幾乎不可能與迷信脫鉤，生命的難以解釋還是得有個解釋，人類醫療如此，野生動物救傷也逃不過。鳳梨雖然基本但難以防禦，面對訪客手上的鳳梨酥，要露出讓對方理解下次絕不可為、同時又不失禮貌的笑容；芒果，忙嘛，但有至於上綱到「百」香「多多」嗎？這些熱帶水果到底招誰惹誰？

吞進去的東西對我而言殺傷力不足，不經意吐出來的發言才是真正危機：今天很閒、最近很安靜，甚至是隨口問朋友：「你最近沒遇到蛇喔？」接下來半天就是張開雙臂迎接成群結隊湧入的傷病動物。某次處理完鯨豚擱淺，同事突然坦白：「其實我前幾天在想，好像很久沒有海豚了。」世道如此，管嘴巴已經不夠，連思想都得自我審查。

老生常談，科學的盡頭是玄學。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應