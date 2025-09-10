限制級
【自由副刊】 張庭怡／迷信
◎張庭怡
◎張庭怡
扯上生死的職場幾乎不可能與迷信脫鉤，生命的難以解釋還是得有個解釋，人類醫療如此，野生動物救傷也逃不過。鳳梨雖然基本但難以防禦，面對訪客手上的鳳梨酥，要露出讓對方理解下次絕不可為、同時又不失禮貌的笑容；芒果，忙嘛，但有至於上綱到「百」香「多多」嗎？這些熱帶水果到底招誰惹誰？
吞進去的東西對我而言殺傷力不足，不經意吐出來的發言才是真正危機：今天很閒、最近很安靜，甚至是隨口問朋友：「你最近沒遇到蛇喔？」接下來半天就是張開雙臂迎接成群結隊湧入的傷病動物。某次處理完鯨豚擱淺，同事突然坦白：「其實我前幾天在想，好像很久沒有海豚了。」世道如此，管嘴巴已經不夠，連思想都得自我審查。
老生常談，科學的盡頭是玄學。
●
