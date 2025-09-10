【自由副刊．愛讀書】 《心靈時刻：亞隆與22位來訪者的一期一會》

《心靈時刻：亞隆與22位來訪者的一期一會》 歐文．亞隆、班傑明．亞隆著，鄧伯宸譯，心靈工坊出版

以團體治療聞名的美國精神醫學大師歐文．亞隆（Irvin D. Yalom，1931-）在諮商生涯的最後階段選擇一次性面談治療，不只為了求助的個案，也是他對日漸迫近的死亡所做的反抗。在九十三歲之齡，面對日漸嚴重的記憶力衰退，歐文知道自己若是一如以往地提供為期數年的療程，卻又無法清楚記得個案狀況變化，是不負責任的行為。但他不願放棄大半生的志業，一期一會由此誕生。只此一次，無法重複，其實也是每個人輕易忽略的閃爍日常。《心靈時刻》不只記錄了各個案的人生低谷或靈魂暗夜，也是大師在諮商時坦誠的個人揭露――只有一小時的相遇，如何迅速建立信任；如何避免過早妄下判斷而影響個案；即使是大師也會深陷自我懷疑，又如何一再把注意力回到個案之上。遇到個案無法敞開心扉，而歐文不願珍貴時光白白流逝，想到一個方法，由個案向自己提問。歐文知道，發問其實是婉轉的傾吐，於是透過真誠回答連結彼此，同時回應和解開對方心結。親密由此產生。「關係是治療之本」是歐文的理念。讀後會被歐文強大的生命力，以及對世界和眾生始終如一，不被年老衰弱或各種失去而剝奪的愛和熱情深深震撼。（獨眼貓）

