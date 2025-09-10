自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】英共享育嬰假 10年總檢討

2025/09/10 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國鼓勵新生兒父母共享育嬰假方案正式跨入第10年，根據最新分析，並非所有的家庭都享用該案，如何讓父親在家庭育嬰上發揮更重要的功能，成為總檢討的要項之一。

英國共享育嬰假，允許父母在孩子出生或收養後，共享最多50週的假期，但其中的帶薪假最多僅達37週。10年總分析顯示，該案不利於低收入家庭，也就是富裕家庭比低收入家庭更有財力使用共享育嬰假。

根據英國父親聯盟「爸爸輪班（The Dad Shift）組織」向英國稅務總署請求公布的資料顯示，2023年共有超過5千名高收入者申請共享育嬰假，其中收入最高的20%占共享育嬰假人數的60%；在收入底層的50%家庭中，只有5%的父親享用該方案。

該案自2014年推出以來，已向倫敦家庭支付了4千萬英鎊的共享育嬰假津貼，這幾乎是英格蘭較窮東北部家庭的10倍之多。申請的父親都覺得跟新生兒相處是一生難得的天倫之樂，假期再長也不夠。

問題是在家庭經濟的挑戰下，不是所有的父親都用得起。

〈想休不敢休〉共享育嬰假 非人人用得起

英國父親對共享育嬰假想休卻不敢休的心情複雜，除了政府支薪的37週，其他就等於是無薪育兒假。在物價齊漲的這個年代，休假減薪或無薪長假對多數家庭都難以負擔。沒能使用這個福利的父親也苦衷不少，怕休長假影響經濟或阻礙升遷，都是主要因素。

英國「爸爸輪班組織」認為，不少男人對此在認知上有很大的差距，社會反應也相當分歧，大多數男人不願意因共享而用掉母親可休育嬰假的額度，也是一個心態挑戰。事實上在2023年的一項政府調查中，令人驚訝的是，高達近半數45%的父親，不知道共享育嬰假是一個選項。

〈福利比一比〉陪產假 西班牙第一英國墊底

英國另有兩週陪產假的規定，但英國育嬰慈善機構PTS去年調查發現，在5百多名未享有全額陪產假或育嬰假津貼的新手爸中，70%表示他們無力承擔。

像是單薪家庭，如果妻子或女伴沒有工作在家育嬰，父親就沒有共享育嬰假的資格，一般父親只能在孩子出生後享有法定兩週的陪產假，符合資格者每週可獲約184英鎊或平均收入的90%，以較低者為準。也就是陪產假期間的收入都會下降，多數父親都會乖乖回去上班，免得家裡經濟出問題。

英國父權推動組織表示，大多數其他歐洲國家都有較寬裕的陪產假與共享育嬰假政策，英國在這方面是最糟的國家之一。以陪產假為例，根據OECD去年的數據，全歐最優的是西班牙，新手爸可拿到超過15週的全薪給付，其次是挪威的15週全薪，瑞典以13週減薪居第3。荷蘭與法國雖減薪但假期都在5週或以上，位居第4跟5。義大利、波蘭與德國全薪但僅兩週假期，居第6至7名。瑞士與英國既減薪又僅兩週假，墊底最後兩名。

