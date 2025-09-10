自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】誰是你翅膀下的風？

2025/09/10 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

我的職業生涯，要感謝兩位貴人，這兩位都姓劉。

一位是作家劉克襄，那年他在剛創刊的《自立早報》當藝文組主任。有一天我接到素昧平生的劉克襄來電，要我去當藝文記者，竟這樣開啟我在自立報系漫長的藝文生涯。原因是我大學時代常往《中國時報》人間副刊投稿，他對我的文字有印象。我衝口問：「我不是都被退稿嗎？」劉克襄說：「大家有不同意見嘛。」也許那通電話，是要補償一個努力投稿的大學生吧。

另一位更早一點，是當時輔大應用心理系的老師劉兆明。原因是我在大一時寫了個不成熟的劇本，好像叫做《第二個春天》，取材〈桃花源記〉，還在系上由同班同學演出。劉老師聽說了我這個人，來系上任教就丟了篇英文要我改寫看看，我記得寫出來的東西取名為〈空間侵犯是把傷人的劍〉，如果多年後的我讀到那篇作品，可能會直接退稿吧，但也因此開啟了我《張老師月刊》另一段生涯路。

我雖然寫過生涯發展的書，主張過生涯規畫的理念，但我的職業生涯如同摸石過河，毫無規畫可言，就這樣混到現在，想起來只能說「好險」。

回顧所來徑，蒼蒼橫翠微。我感謝這兩位貴人，也許他們在我都不知道的時刻，看到了我的某些潛力。我也感謝已無從捉摸的、年輕莽撞的我，那時我還願意在多方挫敗後繼續嘗試，還憑著我從小養成的寫作興趣去衝、去叩門，感謝曾有過那樣的自己。

真的，如果我還能對「生涯發展」說一句真心話，我只能說，不要小看你小時候喜歡的、培養的興趣，那可能指出你將來的方向。我真的感謝當年爸爸在我小學生日時送的《格林童話》，又有點怨懟，為什麼沒有給我《如何賺到第一桶金》？

當我們自己握有機會的時候，願不願意也給一個年輕人同樣的機會呢？不是為了求回報或交易什麼，就只是把機會給出去。當年我在台大城鄉研究所旁聽畢恆達老師的課，他提到在美國求學時，他的老師如何幫助他，說：「連我自己都不知道我能不能這樣對待一個學生。」畢老師的博士論文寫的是〈物的意義〉，我在他的一堂課上體會著「人的意義」。

誰曾是你翅膀下的風，而將來有誰會在一篇懷念的作品裡提到你？

