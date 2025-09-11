【藝術文化】李遠拜會CNC主席 台灣影業XR驚豔國際 成法國最想合作國家

CNC主席布魯埃爾（右）與李遠會面，期待更密切合作。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠3天旋風訪法，最終日為當地時間9月9日，一樣馬不停蹄，除在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會（Assemblée nationale）參訪，也與現任大皇宮主席傅希耶（Didier Fusiller），以及法國國家電影與動畫中心（CNC）主席布魯埃爾（Gaëtan Bruel）會面，就藝術策展、影視合作等議題交換意見。

文化部長李遠（左3）與多位台灣立法委員參觀法國國民議會。（記者凌美雪攝）

其中，CNC主席布魯埃爾對於曾為電影人的李遠，可說是直接切入產業核心問題，熱切期盼與台灣合作，更表示，「法國一定會一直站在台灣身邊。」

目前正在大皇宮展出的尚．丁格利動力機械作品，讓李遠也深受啟發。（記者凌美雪攝）

1946年創立的行政法人機構CNC，隸屬法國文化部，是主管法國電影的最高機關。CNC主席布魯埃爾對於台灣近年驚豔國際的XR作品表達高度興趣，布魯埃爾指出，在CNC主管的電影、視聽、動畫、XR等4個項目中，台灣絕對是法國合作XR的首選。布魯埃爾說，除與台灣的合製合資，CNC也非常樂意與台灣有更深化的合作形式，例如分享經驗、提供專業諮詢等。同時，法國目前正在進行的「2030計畫」，補助電影院提升設備、建置更多可以觀賞XR的場域，相信也能讓台灣更多優秀的沉浸式作品進入法國。

布魯埃爾也預告，台灣文策院將於11月舉辦的「台灣創意內容大會（TCCF）」，CNC將率領超過70組影像公司、團隊等赴台交流及洽談合作，可說是歷來規模最龐大的陣容。李遠說，從布魯埃爾談話中，可以感受到他非常急切，「因為我們面臨的影視產業問題相同，必須找到盟友來分擔市場和資金，並且共享技術與人才。」

至於與大皇宮主席傅希耶的會面，因台灣於2024年參加巴黎文化奧運時，傅希耶是巴黎拉維特園區主席，李遠親自向傅希耶表達感謝之意。而法國大皇宮是為1900年世界博覽會興建的展覽館，近年為迎接2024巴黎文化奧運，完成最大規模的翻新工程，並重新規畫內部空間，以更符合現代展覽的需求。傅希耶說，整體翻修完成後的大皇宮將進行更廣泛的合作，對於台灣在藝術及科技領域的創作能量，「相信一定能夠展開許多新的合作。」

李遠則認為，大皇宮的整建及規畫經驗，對於目前台灣不管是還未動工的國家兒童未來館，或是現有館舍升格的台南國家美術館，以及許多古蹟整建的博物館如國家鐵道博物館等，都極具參考價值，期待有機會與大皇宮持續合作，讓國際看見台灣近年成熟發展的文化科技。

